Nelegálna migrácia do Európskej únie v prvom polroku stúpla medziročne o desať percent

Pohraničná agentúra uvádza, že počet prechodov cez Stredozemné more vzrástol o viac ako tretinu.

BRUSEL. Nelegálna migrácia do Európskej únie vzrástla v prvej polovici roka 2023 v porovnaní s minulým rokom o desať percent. Väčšina migrantov prišla do Únie stredomorskými trasami, uviedla v pondelok Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex).

Od začiatku roka do konca júna nahlásil Frontex viac ako 132 000 pokusov o vstup na územie Európskej únie mimo bežných hraničných priechodov, čo je o desať percent viac ako v rovnakom období v roku 2022.

Pohraničná agentúra ďalej uvádza, že počet prechodov cez Stredozemné more vzrástol o viac ako tretinu a celkovo až polovica nelegálnych migrantov prišla do EÚ tadiaľto. Zintenzívnila sa najmä migrácia cez Tunisko do Talianska. Na všetkých ostatných trasách zaznamenali medziročný pokles.

Európska únia sa dlhodobo snaží o zníženie nelegálnej migrácie z Blízkeho východu, Afriky a Ázie, a to aj napriek kritike skupín na ochranu ľudských práv, ktoré tvrdia, že na dosiahnutia tohto cieľa EÚ podporuje režimy s demokratickým deficitom.

Začiatkom tohto mesiaca podpísal Brusel dohodu s Tuniskom o obmedzení nelegálnej migrácie na územie EÚ. Agentúra Reuters hodnotí, že EÚ je odhodlaná prísne kontrolovať nelegálnu migráciu v Stredomorí pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni 2024.

Európska ombudsmanka Emily O'Reillyová medzičasom oznámila, že preskúma dohodu s Tuniskom. Okrem toho v súčasnosti preveruje, či Frontex dodržiava záväzky v oblasti ľudských práv vrátane povinnosti zachraňovať ľudí na mori.