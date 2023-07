Praha vyzýva turistov, aby sa nedali zlákať na fotku so zvieratami. Spustila novú kampaň

Kampaň Enjoy Respect Prague sa snaží osloviť turistov.

PRAHA. Praha v novej kampani varuje turistov pred atrakciami, ktoré zneužívajú voľne žijúce zvieratá.

Vyzýva preto návštevníkov, aby nepodliehali lákaniu eskamotérov v centre mesta a s týmito zvieratami sa nefotili, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Enjoy Respect Prague

Kampaň Enjoy Respect Prague sa snaží osloviť turistov s odkazom, aby sa v českej metropole správali zodpovedne – nerušili obyvateľov centra Prahy, neničili pamiatky a boli ohľaduplní aj k iným turistom. Jej tretí ročník sa však špeciálne zameriava na zvieratá.

Cieľom je varovať návštevníkov pred niektorými atrakciami na turisticky obľúbených miestach.

"Aby turisti nepodliehali lacným atrakciám v centre Prahy a nerobili si selfíčka s voľne žijúcimi zvieratami," spresnil námestník pražského primátora pre oblasť kultúry, cestovného ruchu a starostlivosti o zvieratá Jiří Pospíšil.

Hady, hrdličky či sovy

Návštevníci českého hlavného mesta sa môžu na viacerých miestach stretnúť s obchodníkmi, ktorí vlastnia často aj medzinárodne chránené zvieratá a ako atrakciu ich ponúkajú okoloidúcim turistom, aby sa ich dotkli, vzali si zviera do rúk alebo si s ním urobili fotku. Za to si následne pýtajú peniaze.

Podľa magistrátu ide o nekalú činnosť, s ktorou sa mesto snaží bojovať. Pospíšil však zastáva názor, že najlepším spôsobom, ako ich donútiť z mesta odísť, je presvedčiť turistov, aby ich atrakcie nevyužívali.

"Keď idete po Staromestskom námestí a vidíte tam nejakého eskamotéra s hadom, tak to je asi niečo, čo neočakávate v prémiovej destinácii v Európe, ale skôr niekde ďaleko na východe," dodal riaditeľ spoločnosti Prague City Tourism František Cipro. Podľa neho tento fenomén poškodzuje dobré meno Prahy v zahraničí.

Vedenie Prahy tak chce preventívnou formou upozorniť turistov na to, že ich fotka so sovou, hadom, hrdličkou či iným zvieraťom je pre dané zviera utrpenie.

"Hoci to nie je forma týrania podľa zákona, to prostredie nie je pre tie zvieratá absolútne vhodné, vždy určitým spôsobom to zviera trpí," dodal Pospíšil.

Kampaň bude podľa jeho slov v českej aj anglickej verzii. Väčšina je však v angličtine, lebo zahraniční turisti podľa námestníka využívajú tieto atrakcie viac než českí.