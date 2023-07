Poľský prezident Duda si uctil pamiatku Varšavského povstania

Rozvoj Varšavy bol možný vďaka hrdinstvu bojovníkov povstania, uviedol Duda.

VARŠAVA. Poľský prezident Andrzej Duda a starosta Varšavy Rafal Trzaskowski sa v nedeľu stretli so skupinou povstalcov v rámci spomienkových podujatí pri príležitosti nadchádzajúceho 79. výročia Varšavského povstania počas druhej svetovej vojny, informovala agentúra PAP.

Duda vo svojom prejave v Múzeu Varšavského povstania povedal, že veľký rozvoj poľského hlavného mesta bol možný vďaka hrdinstvu bojovníkov Varšavského povstania.

"Každý rok sa kladie otázka, či to stálo za to. Pozrite sa na Varšavu, ktorá rastie do šírky a do dĺžky, je čoraz krajšia a modernejšia," povedal.

"Nebyť vášho príkladu, vášho hrdinstva, odvahy a oddanosti, ako aj vašej nezlomnej viery v prežitie, nebolo by žiadneho vývoja," povedal Duda veteránom.

Jerzy Mindziukiewicz, zástupca Združenia varšavských povstalcov, povedal, že pripomínanie si 79. výročia Varšavského povstania "ako každý rok podnecuje k spomienkam, myšlienkam a úvahám".

"Spomienka na tieto dni a týždne by sa mala stať dôvodom na hrdosť, ale aj varovaním pre budúce generácie. Teraz nás vedie jediná myšlienka: to, čo bolo vtedy túžbou celého poľského národa - sloboda, nezávislosť, demokracia a účinná práca pre dobro Poľska -, sa stalo príkladom národnej jednoty," povedal Mindziukiewicz.

Trzaskowski dodal, že "pocity lásky, vlastenectva, kamarátstva, priateľstva, solidarity a starostlivosti sú hodnoty, ktoré veľmi silno cítiť pri spomienke na Varšavské povstanie".

Varšavské povstanie bolo najväčšou ilegálnou vojenskou operáciou v Nemcami okupovanej Európe. Do bojov 1. augusta 1944 sa zapojilo približne 40-tisíc až 50-tisíc povstalcov. Povstanie, ktoré malo trvať iba niekoľko dní, nakoniec trvalo viac ako dva mesiace.

Počas bojov vo Varšave prišlo o život približne 18-tisíc povstalcov a 25-tisíc bolo zranených. Straty medzi civilným obyvateľstvom dosiahli približne 180-tisíc osôb. Po potlačení Varšavského povstania bolo približne 500-tisíc preživších obyvateľov nútených evakuovať sa a Varšava bola takmer úplne zrovnaná so zemou.