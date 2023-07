Nočná návšteva môže zničiť celoročnú úrodu. Slony obyvateľom Botswany životbytie prinášajú aj ničia

Pre miestny ekosystém sú však dôležité.

Na poliach medzi riekou Okavango a púšťou Kalahari sa voľne pohybuje približne 130-tisíc slonov. V africkej Botswane totiž žije najväčšia populácia tohto druhu na svete.

No kým cudzinci pri pohľade na majestátne zvieratá žasnú, miestne obyvateľstvo v nich vidí najmä obrovský problém – pošliapaná ročná úroda kukurice, slnečníc a orechov môže v konečnom dôsledku priniesť smrť rovnako ako priame stretnutie človeka so slonom.

„Keď som prišila do Botswany, uvedomila som si, že ak chceme populácie slonov zachovať, musíme riešiť to, keď sa ich dosah rozširuje a ony prichádzajú do oblastí, kde žijú ľudia,“ hovorí pre BBC Anna Songhurst, biologička z programu Ecoexist, v ktorom sa odborníci špecializujú na posilnenie odolnosti farmárov zlepšením poľnohospodárskych techník a na usmernenie využívania pôdy mapovaním sloních trás pomocou informácií z GPS obojkov.

V Botswane slony na smrť ušliapu v priemere jedného človeka ročne. V Indii je toto číslo podstate vyššie – po stretnutí so slonmi tam ročne zomrie približne sto ľudí. Prípady sa často končia tak, že zvieratá nakoniec tiež zabijú.

