Antarktíde chýba morský ľad o veľkosti Argentíny, vedci však nevedia prečo

Antarktický ľad sa každoročne zmenšuje na najnižšiu úroveň koncom februára.

BUENOS AIRES. Zatiaľ čo severnú pologuľu sužujú rekordné letné horúčavy, oveľa južnejšie, v hĺbke zimy, padá ďalší desivý klimatický rekord. Antarktický morský ľad klesol na pre toto ročné obdobie neobvykle nízku úroveň, napísal server CNN.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V polovici júla morský ľad v Antarktíde zaostával o 2,6 milióna kilometra štvorcového pod priemerom z rokov 1981 až 2010. To je plocha takmer rovnako veľká ako Argentína.

Antarktický morský ľad sa každoročne zmenšuje na najnižšiu úroveň koncom februára, teda počas letného obdobia na tomto kontinente. Počas zimy potom opäť narastá. Tento rok však vedci zaznamenali niečo iné.

Morský ľad sa ani zďaleka nevrátil na očakávanú úroveň. V skutočnosti je na najnižšej úrovni pre toto ročné obdobie od začiatku vedenia záznamov spred 45 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Majk Spirit vyhlasuje, že klimatická kríza je hoax. Aktivistke tvrdil, že médiá tému nafukujú Čítajte

Ide o mimoriadny jav

Niektorí vedci označujú tento jav za mimoriadny - za niečo také vzácne, že je pravdepodobné, že sa to stane len raz za milióny rokov - a snažia sa zistiť príčinu.

Antarktída je odľahlý a komplikovaný kontinent. Na rozdiel od Arktídy, kde sa morský ľad v súvislosti so zrýchľujúcou sa klimatickou krízou neustále znižuje, sa morský ľad v Antarktíde v posledných niekoľkých desaťročiach pohybuje od rekordne vysokých hodnôt po rekordne nízke, čo vedcom sťažuje pochopenie toho, ako reaguje na globálne otepľovanie. Od roku 2016 však začali pozorovať strmý zostupný trend.

"Antarktický systém bol vždy veľmi premenlivý. Táto úroveň variability je však natoľko extrémna, že sa v posledných dvoch rokoch, ale najmä v tomto roku, niečo radikálne zmenilo v porovnaní s poslednými najmenej 45 rokmi," povedal glaciológ Ted Scambos z Coloradskej univerzity v Boulderi.

Priebeh tejto zimy môže byť zlomový

Úbytok morského ľadu ovplyvňuje niekoľko faktorov, vrátane sily západných vetrov v okolí Antarktídy, ktoré sú spájané s nárastom znečistenia spôsobeného otepľovaním planéty, uviedol Scambos.

"Súčasťou úvah, ako to vysvetliť, je tiež vyššia teplota oceánu severne od hranice Antarktického oceánu, ktorá sa mieša s vodou, ktorá je zvyčajne trochu izolovaná od zvyšku svetových oceánov," povedal Scambos.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Európe máme miernu klímu vďaka oceánskemu prúdeniu. To môže skolabovať už v tomto storočí Čítajte

Bezprecedentný priebeh tejto zimy môže naznačovať dlhodobú zmenu pre izolovaný kontinent, povedal Scambos.

"Je viac ako pravdepodobné, že sa antarktický systém neobnoví tak, ako tomu bolo povedzme pred 15 rokmi, po veľmi dlhú dobu do budúcnosti, a možno 'nikdy'," dodal.

Chýbajúci ľad ovplyvňuje živočíchov

Iní sú opatrnejší. "Je to veľká odchýlka od priemeru, ale vieme, že antarktický morský ľad vykazuje veľkú medziročnú variabilitu," povedala Julienne Stroeveová, vedúca vedecká pracovníčka NSIDC.

"Je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, či je to nový normál, alebo nie," dodala.

Morský ľad hrá zásadnú úlohu. Nemá síce priamy vplyv na zvyšovanie hladiny morí, pretože už pláva v oceáne, ale má nepriame účinky. Jeho miznutím zostávajú pobrežné ľadové kry a ľadovce vystavené vlnám a teplým oceánskym vodám, takže sú náchylnejšie na topenie a odlamovanie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najväčšia krúpa v Európe padla na severe Talianska. Ako krúpy vznikajú? Čítajte

Nedostatok morského ľadu môže mať tiež významný vplyv na jeho voľne žijúce živočíchy vrátane krilu, ktorým sa živí mnoho veľrýb v regióne, a tučniakov a tuleňov, ktorí sú na morskom mori ľadu závislí pri kŕmení a oddychu.

Všeobecnejšie povedané, morský ľad v Antarktíde prispieva k regulácii teploty na planéte, čo znamená, že jeho zmiznutie by mohlo mať kaskádové účinky ďaleko za hranicami kontinentu.

Odráža totiž prichádzajúcu slnečnú energiu späť do vesmíru, a keď roztopí, odhalí tmavšie vody oceánov pod ním, ktoré slnečnú energiu pohlcujú.

Otepľuje sa veľmi rýchlo

V niektorých častiach Antarktídy sa už dlhší čas prejavujú znepokojujúce zmeny. Antarktický polostrov, vretenovitý reťazec ľadových hôr, ktorý sa vypína zo západnej strany kontinentu, je jedným z najrýchlejšie sa otepľujúcich miest na južnej pologuli.

V minulom roku vedci uviedli, že obrovský ľadovec Thwaites - známy aj ako "ľadovec súdneho dňa" - sa v dôsledku otepľovania planéty "drží zubami nechtami".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ťažba kovov na morskom dne môže zničiť druhy, ktoré ani nepoznáme Čítajte

Vedci odhadli, že ak by sa ľadovec Thwaites úplne zrútil, globálna hladina morí by sa mohla zvýšiť približne o tri metre, čo by zničilo pobrežné komunity po celom svete.

Rekordne nízka úroveň morského ľadu v tohtoročnej zime je veľmi alarmujúcim signálom, uviedol Scambos.

"V roku 2016 zaznamenala Antarktída prvý veľký pokles morského ľadu. Od roku 2016 zostáva nízky a teraz sa prepadol na dno. Niečo zásadné v obrovskej časti planéty sa zrazu správa inak, ako sme videli za posledných 45 rokov, "dodal.