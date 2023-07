Američanov znepokojil záhadný počítačový kód, pátrajú po čínskom malvéri

Peking by mohol program využiť napríklad pri ozbrojenom konflikte s Taiwanom.

WASHINGTON. Americké úrady pátrajú po záškodníckom programe, o ktorom sa domnievajú, že ho do amerických systémov nainštalovali čínski hackeri. Napísal o tom v sobotu denník The New York Times.

Americkí predstavitelia sa obávajú, že malvér mohol vyvolať problémy v správe energetických a telekomunikačných sietí či v dodávkach americkým vojenským základniam doma a v zahraničí. Peking by mohol program využiť napríklad pri ozbrojenom konflikte s Taiwanom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tikajúca bomba

Pátranie po malvéri potvrdili denníku zdroje z armády i tajných služieb. Jeden člen Kongresu označil čínsky program za "tikajúcu bombu".

Predstavitelia administratívy prezidenta Joea Bidena sa domnievajú, že hlavným cieľom čínskeho programu sú logistické systémy, ktoré využívajú vojenské základne. Často však takéto systémy používajú aj civilisti.

Prvé zmienky o možnom malvéri sa podľa denníka dostali na verejnosť na konci mája, keď Microsoft odhalil "záhadný počítačový kód" v telekomunikačných systémoch na ostrove Guam, kde je významná americká vojenská základňa, aj inde v USA.

Predstavitelia americkej vlády podľa denníka New York Times debatujú o tom, či cieľom použitia čínskeho malvéru by bolo iba prerušenie vojenskej logistiky či tiež narušenie civilného života.

Podľa amerických predstaviteľov cieľom programu by mohlo byť spomalenie americkej vojenskej odozvy na eventuálny čínsky ozbrojený útok na Taiwan či odvrátiť pozornosť americkej verejnosti od možnej čínskej agresie vyvolaním logistických problémov v USA.

Prísne opatrenia

Podľa zdrojov denníka však nie je jasné, aký veľký dopad by spustenie programu mohlo mať na americkú armádu a život v USA.

"Bidenova administratíva pracuje neúnavne na ochrane Spojených štátov pred akýmkoľvek prerušením našej kritickej infraštruktúry," uviedol Biely dom na otázku denníka The New York Times. Vo vyjadrení však výslovne nespomína Čínu.

"Prezident po prvý raz nariadil prísne opatrenia ohľadom kyberbezpečnosti," uviedol hovorca rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu Adam Hodge.

Spojené štáty pripísali Číne v minulosti niekoľko útokov. V júli Biely dom a spoločnosť Microsoft vyhlásili, že sa čínskym hackerom podarilo prelomiť ochranu účtov elektronickej pošty viacero organizácií a vládnych agentúr.

USA sa domnievajú, že Peking má rozsiahly program zameraný práve na útoky cez internet. Čínska vláda sa k žiadnemu útoku na americké vládne systémy neprihlásila.