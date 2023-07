Pre štrajky v Hollywoode odložili udeľovanie cien Emmy

Galavečer bol pôvodne naplánovaný na 18. septembra.

BRATISLAVA. Udeľovanie televíznych cien Emmy, ktoré sa malo konať v septembri, odložili pre štrajky v Hollywoode. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Členovia asociácií scenáristov (Writers Guild of America) a hercov (Screen Actors Guild) štrajkujú v rámci najväčšieho protestu za posledných 60 rokov. Znamená to, že členovia odborov nemôžu pracovať ani robiť reklamu, takže sa nesmú objaviť ani na udeľovaní cien.

Galavečer bol pôvodne naplánovaný na 18. septembra. Nový termín ceremoniálu zatiaľ nepotvrdili, pričom organizátori chcú podľa BBC počkať, kým odbory nedosiahnu dohodu s televíznymi spoločnosťami.

Emmy je najprestížnejšia americká televízna cena, pričom zoznamu nominácií dominuje televízia HBO, ktorej elitné trio seriálov Boj o moc (2018 - 2023), Biely lotos (2021) a The Last of Us (2023) si dokopy na konto pripísalo neuveriteľných 74 nominácií.