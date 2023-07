V Amerike znovu zaznieva slovo na i. Politici ho vyžívajú prehnane často

Bidena dobiehajú synove problémy. Môže pre ne ako prezident skončiť?

WASHINGTON, BRATISLAVA. Bol júl 2017, keď Hunter Biden poslal cez svoj WhatsApp čínskemu podnikateľovi Henrymu Zhaovi správu, ktorá by mohla viesť až k pádu súčasného amerického prezidenta, Hunterovho otca.

„Sedím tu s otcom a radi by sme vedeli, prečo nebol záväzok splnený,“ píše sa v správe, z ktorej citujú Fox News. Nie je pritom jasné, o aký záväzok ide. Joe Biden v tom čase nebol v žiadnej štátnej funkcii.

„Ak mi v tejto veci zavolá ešte niekto iný okrem teba, Čanga alebo predsedu, zaručím, že muž sediaci vedľa mňa a všetci, ktorých pozná, sa k tebe budú správať tak, až oľutuješ, že si neposlúchol moje inštrukcie.“

Aj táto správa bola medzi dokumentmi, ku ktorým sa republikáni dostali cez whistleblowerov zvnútra daňovej správy a ktorú pred mesiacom zverejnili.

Whistlebloweri tvrdia, že aj keď vyšetrovanie pochybení syna súčasného prezidenta trvalo roky a neskončilo sa ani po nástupe Bidena k moci, vyšetrovatelia nemohli v prípade postupovať slobodne.

Informácie o obchodoch Huntera Bidena už preveruje Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov, kde majú republikáni väčšinu. Chcú dokázať, že trestných činov sa nedopustil len syn, ale aj jeho otec.

„Išli sme len tam, kam nás informácie dostali,“ povedal v pondelok vo Fox News predseda dolnej komory Kongresu USA Kevin McCarthy. „Dostávame sa na úroveň vyšetrovania impeachmentu, ktoré dáva Kongresu najsilnejšie právomoci, aby získal zvyšné potrebné informácie.“

Posledná možnosť?

Impeachment je v americkom systéme žaloba, ktorú podáva Snemovňa reprezentantov. Senátori sa tak stávajú sudcami. Je to posledná možnosť, ako dostať z úradu prezidenta - alebo ministra či sudcu.

Americká ústava spomína impeachment v článku II., v sekcii 4: „Prezident, viceprezident a všetci úradníci Spojených štátov musia byť zbavení funkcií, ak budú obžalovaní a usvedčení z velezrady, úplatkárstva alebo iných ťažkých zločinov a trestných činov.“

Pri prezidentovi siahli poslanci po ústavnej žalobe v histórii štyrikrát, no keďže za vinu prezidenta musia zahlasovať dve tretiny senátorov, nikdy sa neskončila odvolaním prezidenta. Proti Richardovi Nixonovi sa za aféru Watergate viedlo vyšetrovanie, no on odstúpil skôr, než ho stihli obžalovať.

Za prvých dvesto rokov americkej demokracie pritom poslanci túto možnosť využili raz, v roku 1868 voči Andrewovi Johnsonovi. Za uplynulých 25 rokov trikrát, z toho dvakrát voči exprezidentovi Donaldovi Trumpovi.