Parížania očakávajú počas olympiády pol milióna návštevníkov, niektorí vyhodili nájomníkov

Ceny prenájmov sú vysoké a stále rastú.

PARÍŽ, BRATISLAVA. Olympijské hry v Paríži sa budú konať až o rok, no Boubacar Diallo už vie, že na na olympiádu nebude spomínať v dobrom.

Do Francúzska prišiel z Mali v 90. rokoch a odvtedy pracoval na stavbách. Dlhé roky býval v ubytovni na predmestí Paríža – až do roku 2021, keď sa musel nedobrovoľne vysťahovať. Prípravy na parížsku olympiádu už vtedy boli v plnom prúde a jeho ubytovňu, ktorá sa nachádzala na mieste, kde mala vyrásť olympijská dedina, zbúrali.

„V tom čase nám neponúkli žiadne možnosti presťahovať sa. Jednoducho nás vyhodili,“ hovorí Boubacar pre denník Le Monde. Spolu s ním z ubytovne vysťahovali 286 obyvateľov. Olympijskú dedinu, ktorá bude stáť na jej mieste, po hrách prerobia na kancelárie a malé byty, tie si však obyvatelia zbúranej ubytovne nebudú môcť dovoliť.

Na olympijské hry v Paríži 2024 sa rok pred ich otvorením pripravujú miestne úrady, policajti, hotelieri aj rôzne platformy na krátkodobý a dovolenkový prenájom nehnuteľností. Parížu však podľa miestnych úradov hrozí nedostatok núdzového ubytovania.

V článku sa dočítate: koľko bude v priemere stáť prenájom bytu cez olympiádu,

prečo môže byť problém s internátmi,

kam pôjdu ľudia bez domova,

aký veľkolepý bude otvárací ceremoniál.

Pol milióna prenájmov

Problémy s ubytovaním sa netýkajú len ľudí, ktorí bývajú na miestach, kde majú byť ubytovaní olympionici. Parížsky realitný trh sa pripravuje na prílev návštevníkov z celého sveta.

Podľa štúdie pre spoločnosť AirBnB, ktorá je aj sponzorom hier, si 130-tisíc Parížanov plánuje počas olympiády privyrobiť prenájmom svojho bytu či domu.

Firma očakáva, že cez jej platformu si objedná ubytovanie v Paríži a jeho okolí niečo vyše pol milióna návštevníkov. Ceny sú už teraz vysoké a stále rastú.

AirBnB očakáva, že hostitelia výrazne zvýšia ceny prenájmu svojich nehnuteľností v priemere na 200 eur, čo je oproti letu 2020 zvýšenie o 70 percent, píše portál Inside the Games.

Majiteľ bytu pri kanáli Saint-Martin Nathaniel Bruneau začína s prenájmom už v roku 2023. „Mojím cieľom je prenajať ho takto o rok za 800 eur za noc,“ hovorí pre BFM.

Parížska radnica je ku kalifornskej platforme na prenájom bytov dlhodobo kritická a chce zamedziť vzniku nových bytov na prenájom v centre mesta. Parížska starostka Anne Hidalgová tvrdí, že mnohí obyvatelia Paríža sú vytláčaní z trhu s bytmi na prenájom.

Vidina rýchleho zárobku počas olympiády podľa kritikov vedie k tomu, že majitelia bytov sa snažia vysťahovať dlhodobých nájomníkov, aby mohli svoje byty ponúkať cez AirBnB.

Miesta v internátoch

Budú sa aj študenti musieť vysťahovať, aby v ich univerzitných izbách mohli ubytovať bezpečnostný personál, štátnych zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí budú zapojení do organizácie olympiády v Paríži v lete 2024?

Táto otázka vyvoláva v študentských kruhoch rozruch od chvíle, keď regionálne univerzitné a školské centrá (Crous) v regióne Ile-de-France, do ktorého patrí aj Paríž, začali varovať svojich nájomníkov, píše Le Monde.

Organizáciu Crous poverila francúzska vláda, aby pomohla pri organizácii hier.

„Vláda chce uvoľniť tritisíc bytových jednotiek a požiadala nás, aby sme ich identifikovali,“ vysvetľuje Clément Cadoret, zástupca generálneho riaditeľa koordinačného štátneho orgánu pre Crous.

Každá z troch akadémií v Paríži, Créteil a Versailles bude musieť uvoľniť približne tisíc miest. Pri 22-tisíc internátnych miestach v parížskom regióne, z ktorých je približne tretina v lete neobsadená, to neznie ako veľké číslo: dotkne sa len asi desiatich zo 150 internátov. O tom, ktoré to budú, ešte Crous diskutuje s medzirezortnou delegáciou pre olympijské a paralympijské hry.

Situáciu by mohol skomplikovať jeden neznámy faktor, a to prílev dobrovoľníkov z radov študentov, ktorí by pomáhali pri organizácii hier.

Tí by zostali ubytovaní na internátoch spolu so študentmi, ktorí počas leta robia skúšky, pracujú, vykonávajú stáže, prípadne si jednoducho nemôžu dovoliť ísť domov k rodičom na prázdniny – všetci, ktorí dostávajú ubytovanie v Crouse, sú štipendisti.

Žiadni ľudia bez domova

Parížske autority chcú tiež počas olympiády dostať z mesta ľudí bez domova.

Počas pandémie sa hotely nižšej kvality v Paríži premenili na ubytovne pre bezdomovcov. Majitelia hotelov teraz tiež chcú využiť olympiádu na zárobok a avizujú, že ľudia bez domova ich budú musieť opustiť, píše portál France 24.

„Tento rok bol mimoriadne náročný: stratili sme päťtisíc miest, najmä v samotnom Paríži, a len 2500 miest sme dokázali nahradiť, často v hoteloch vo vzdialenejších častiach parížskeho regiónu“, pre denník Le Monde vysvetľuje Vanessa Benoît, výkonná riaditeľka spoločnosti Samusocial, ktorej služby každý večer zaobstarávajú približne 54-tisíc nocľahov pre ľudí bez domova.

Od polovice marca začala vláda žiadať miestne samosprávy po celom Francúzsku, aby vytvorili „dočasné regionálne ubytovacie zariadenia“, v ktorých by mohli počas olympiády bývať ľudia bez domova, pre ktorých v hlavnom meste nebudú kapacity.

Francúzsky minister pre bývanie Olivier Klein v parlamente povedal, že zmeny sú nevyhnutné pre olympiádu, ale aj pre podujatia Svetového pohára v rugby, ktoré sa budú konať v Paríži tento september.

Jedna uniforma každých 25 metrov

„Raz za storočie sa objaví chlapík, ktorý má tú smolu, že je ministrom vnútra a musí zorganizovať olympijské hry v Paríži,“ posťažoval sa pred policajnými odbormi ešte začiatkom januára francúzsky minister Gérald Darmanin, píše Le Figaro.

Mužovi, ktorý má na starosti bezpečnosť mesta počas olympiády, robí starosti najmä deň otvorenia. Po čínskych a londýnskom otváracom ceremoniáli chcú aj Francúzi ukázať svetu veľkolepé predstavenie. Ceremoniál sa začne 26. júla 2024 o 20.24 h na parížskej Seine, kde pred stovkami tisíc divákov, ktorí budú stáť pozdĺž brehov rieky, prejde 10 500 športovcov na stovkách člnov šesťkilometrovú trasu od Slavkovského mosta (Pont d'Austerlitz) po Trocadero.

Zabezpečenie hladkého priebehu celého predstavenia komplikuje prítomnosť hláv štátov a iných dôležitých osôb, ako aj to, že trasa vedie popri najvyhľadávanejších pamiatkach hlavného mesta.

Frédéric Péchenard, bývalý šéf národnej polície, nedávno pre denník Le Figaro povedal: „Nemyslím si, že sa môže zopakovať Mníchov 1972, ale by sa však mohlo stať mnoho ďalších vecí.“

Mníchovské hry vošli do dejín pre incident, počas ktorého palestínske teroristické komando unieslo izraelských športovcov, ktorých atentátnik neskôr zabil.

V Paríži, meste, ktoré zasiahli útoky teroristov v roku 2015, je terorizmus stále hlavným problémom, ale nie je jedinou hrozbou. Obavy vyvolávajú aj útoky dronmi a kybernetická bezpečnosť.

Paríž je okrem toho známy aj násilnými protestami v uliciach, ako napríklad pri protestoch žltých viest alebo pri protestoch v okrajových štvrtiach, s ktorými sa Francúzsko potýkalo začiatkom júla tohto roka.

Bezpečnosť pri otváracom ceremoniáli má zaisťovať nebývalo vysoký počet bezpečnostných zložiek, hovorí sa o jednej uniforme na každých 25 metrov. Poriadkové služby, polícia a žandári budú mať v uliciach 45-tisíc ľudí, čo je rovnaký počet, ako zmobilizovali v celom Francúzsku počas júlových nepokojov na predmestiach.

V teréne bude tiež mestská polícia s dvetisíc príslušníkmi.