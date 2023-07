Afrika nestojí za Putinom. Ale ani za Západom

Na rusko-africký summit príde iba 16 z 54 predstaviteľov.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Afrika sa od samého začiatku ruskej vojny na Ukrajine nachádza uprostred geopolitického rozkolu. Len niekoľko dní po invázii vyvolali africkí predstavitelia zdesenie v hlavných mestách západných krajín, keďže sa 17 z 54 krajín zdržalo hlasovania o odsúdení ruskej agresie na Valnom zhromaždení OSN. Ďalších osem na hlasovanie neprišlo.

V Európe a Severnej Amerike sa následne objavili snahy dotlačiť africký kontinent k tomu, aby sa prispôsobil. Nie vždy práve so šarmom – francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojej minuloročnej cesty do Kamerunu, jednej z krajín, ktorá na hlasovaní nebola, povedal, že pokiaľ ide o vojnu, „videl priveľa pokrytectva, najmä na africkom kontinente“.

Ak si však ruský prezident Vladimir Putin myslel, že dokáže využiť povýšenectvo západných krajín voči Afrike a prikloniť tak afrických lídrov na svoju stranu, opäť sa zmýlil. Vo štvrtok bude Putin v Petrohrade hostiť vysokopostavený summmit, ale podľa reportáží Robyn Dixon a Katharine Houreld z denníka Washington Post by sa na ňom malo zúčastniť len 16 hláv afrických štátov.

To je menej ako polovica zo 43 vodcov, ktorí prišli na prvý rusko-africký summit v roku 2019. Tento rok ich je menej napriek diplomatickému úsiliu ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý od invázie Ruska na Ukrajinu absolvoval viacero ciest na africký kontinent.

V článku sa dočítate o: boji západných krajín a Ruska o africké štáty,

problémoch so skupinou Wagner aj kolonializmom,

postojoch afrických krajín k vojne na Ukrajine.

Situácia nie je ružová

Predstava, že Afrika ako celok sa prikláňa k Rusku, je zjavne mylná. Prostredníctvom žoldnierskej skupiny Wagner zohráva Rusko rozhodujúcu, hoci často deštruktívnu úlohu v krajinách vrátane Mali, Stredoafrickej republiky a Sudánu. Moskva má tiež priateľské vzťahy s veľmocami, ako sú Egypt a Južná Afrika.

Hoci sa väčšina z 54 afrických členských štátov zdržala hlasovania vo väčšine z niekoľkých hlasovaní v OSN odsudzujúcich ruskú vojnu, len dva africké štáty hlasovali s Moskvou – vyvrheľské štáty Eritrea a Mali, ale ani tie tak neurobili zakaždým, v niektorých hlasovaniach sa totiž zdržali. Naopak, 19 afrických štátov hlasovalo s Ukrajinou a jej spojencami aspoň raz.

Názory kontinentu na vojnu na Ukrajine sa nedajú len tak jednoducho zovšeobecniť. V afrických krajinách žije 1,3 miliardy ľudí a krajiny sa zaoberajú svojou vlastnou politikou. To, či podporiť Ukrajinu, Rusko alebo ani jedno z toho, závisí od dlhého zoznamu miestnych faktorov, z ktorých sa len niektoré prekrývajú.

Z historického hľadiska bola väčšina afrických krajín oficiálne nestranná, ale po studenej vojne sa krajinám globálneho juhu nepodarilo dosiahnuť stav nestrannosti.

V mnohých častiach kontinentu okrem iného pretrváva podozrievavosť voči Západu a jeho inštitúciám. Napríklad Medzinárodný trestný súd so sídlom v Holandsku sa opakovane zameral na afrických lídrov, čo viedlo k tomu, že niektoré z nich sa zo súdu stiahli. To, že ani Spojené štáty nie sú členom súdu a uvalili sankcie na jeho vedúcich predstaviteľov, prispieva k tvrdeniam o pokrytectve.

Bodnutie do chrbta

Počas minuloročnej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena na kontinente – len niekoľko dní po Lavrovovej vlastnej ceste do regiónu – sa Naledi Pandor, juhoafrický minister pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu, pred novinármi sťažoval na „povýšenecké“ pokusy európskych krajín tlačiť africké štáty k podpore Ukrajiny.

„Jedna vec sa mi rozhodne nepáči, keď mi hovoria, že buď si vyberiete toto, alebo toto,“ povedal Pandor novinárom. „Rozhodne sa nenechám takýmto spôsobom zastrašovať a ani neočakávam, že by s tým súhlasila akákoľvek africká krajina, ktorá za niečo stojí.“

No či sa im to páči, alebo nie, africké krajiny boli do problému vtiahnuté.

Keď Medzinárodný trestný súd v marci oznámil, že vydáva zatykač na Putina, Juhoafrická republika sa ako hostiteľ medzinárodnej konferencie BRICS, ktorá sa uskutoční na budúci mesiac, a signatár Rímskeho štatútu, ktorým bol súd zriadený, dostala do nepríjemnej pozície, keďže sa od nej očakávalo, že zatkne jedného z najvýznamnejších hostí samitu. (Juhoafrická republika minulý týždeň oznámila, že Putin sa „po vzájomnej dohode“ na podujatí nezúčastní).

Rusko medzitým obnovilo čiernomorskú blokádu vývozu ukrajinského obilia. Krajinám v Africkom rohu, ktoré sa kedysi spoliehali na ukrajinské obilie, to ešte znásobuje problémy so suchom a rastúcimi cenami potravín. Na znak hnevu v tomto regióne Korir Sing'Oei, vysoký kenský predstaviteľ pre zahraničné veci, minulý týždeň na twitteri napísal, že krok Ruska je „bodnutím do chrbta“.

V celej Afrike sa mnohí museli vyrovnať s následkami masívnych sankcií a kontrol vývozu uvalených na Moskvu a jej spojencov. Viedlo to k nepríjemným momentom pre krajiny, ktoré sa snažili ponechať si obe možnosti otvorené, pričom krajiny ako Egypt a Južná Afrika boli Spojenými štátmi pokarhané za potenciálny vojenský obchod s Ruskom.

Presvedčivý argument

Rusko sa snažilo posilňovať protizápadné nálady v Afrike tým, že sa zameralo na históriu kolonializmu. Hoci to má na kontinente zjavnú odozvu, odzrkadľuje to aj jazyk používaný na domácej pôde – Putin minulý rok počas prejavu v Moskve obvinil Západ zo snahy vytvoriť „zlatú miliardu“, ktorá „rozdeľuje svet na ľudí prvej a druhej kategórie, a preto je v podstate rasistická a neokoloniálna“.

Vzhľadom na imperiálne ambície ruskej invázie na Ukrajinu a vojensko-merkantilistické akcie skupiny Wagner a ďalších ruských skupín v afrických krajinách však nie je ťažké prehliadať tento povýšenecký jazyk.

Dodatočne, akoby na zdôraznenie tohto bodu, keď africkí lídri minulý mesiac navštívili Kyjev v rámci ukrajinsko-ruskej cesty, o ktorej dúfali, že ukončí vojnu, ruská armáda vypálila rakety na ukrajinské hlavné mesto.

Obvinenia Západu z pokrytectva, ako aj podmienky poskytovania pomoci a spory o ľudské práva a demokraciu však znamenajú, že Spojené štáty a Európa majú s mnohými africkými krajinami vlastné zložité vzťahy.

Afrike často venovali pozornosť len vtedy, keď to potrebovali. Správa britského parlamentu zverejnená v stredu pokarhala vládu za to, že dovolila wagnerovcom „rozšíriť svoje chápadlá hlboko do Afriky“, zatiaľ čo sa pozerala inam. Investície do Afriky sú často rámcované geopolitickým súperením – hoci vo všeobecnosti sa pozornosť nevenovala Rusku, ale oveľa významnejšej ekonomickej sile Číny, ktorá prevyšuje skromné investície Moskvy na kontinente.

Kým Západ nepríde s vlastným presvedčivým argumentom, je nepravdepodobné, že by africké krajiny za ním stáli v jednej línii. To však neznamená, že sa kontinent pridá na stranu Putinovho Ruska.