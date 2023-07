Na okraji Floridy zrejme padol teplotný rekord pre morskú vodu

V dôsledku klimatickej zmeny tento mesiac padali teplotné rekordy na celom svete.

FLORIDA. Teplota vody na okraji Floridy dva dni po sebe prekročila hranicu 100 stupňov Fahrenheita, teda 37,8 stupňa Celzia. Podľa meteorológov by to mohla byť najvyššia teplota, akú kedy namerali v morskej vode, no s údajmi sú určité problémy.

Len 40 kilometrov odtiaľ už pritom vedci zaznamenali ničivé účinky dlhotrvajúcej vysokej teploty vody v okolí Floridy - blednutie koralov a dokonca aj ich úhyn v oblasti, ktorá bola jedným z najodolnejších útesov v oblasti Florida Keys.

Teplotné rekordy morskej vody sú neoficiálne a v tomto údaji sú určité podmienky, ktoré by ho mohli podľa meteorológov diskvalifikovať z najvyššej pozície. George Rizzuto z americkej Národnej meteorologickej služby však konštatoval, že údaj na bóji v Manatee Bay uvádzal v pondelok večer 101,1 stupňa (38,4 stupňa Celzia) a v nedeľu večer tá istá bója ukazovala online údaj 100,2 (37,9 stupňa Celzia). „Zdá sa to možné - je to potenciálny rekord,“ uviedol Rizzuto.

I keď neexistujú oficiálne rekordy teploty vody, štúdia z roku 2020 uvádza ako najvyššiu zaznamenanú teplotu povrchu mora na svete hodnotu 37,6 stupňa Celzia v Kuvajtskom zálive v júli 2020.

Podľa niektorých odborníkov síce vysoká teplota zodpovedá tomu, čo sa deje v okolí Floridy, no nemusí byť akceptovaná ako rekordná, pretože oblasť je plytká, sú v nej morské trávy a môže byť ovplyvnená aj teplou pôdou v neďalekom národnom parku Everglades.