Iks, ikská, krížiky, ex či exkrementy. Ako teraz hovoriť tweetom?

Užívatelia X na zmenu dôverne známej značky zareagovali víchricou tweetov a návrhov.

NEW YORK. Miliardár Elon Musk oznámil, že mení názov Twitteru na X. Užívatelia Twitteru sa však snažia nájsť odpovedať na veľmi jednoduchú otázku: Ako sa bude teraz hovoriť tweetom?

"Čoskoro by sme mali dať zbohom značke Twitter a postupne aj všetkým vtákom," napísal na svojej sieti podnikateľ, kým zverejnil nové logo, uviedol britský spravodajský server Metro. Ide o poslednú z množstva zmien platformy, vrátane zavedenia služby Twitter Blue, zmien v správach a obmedzenia počtu príspevkov, ktoré si užívatelia môžu zobraziť.

Užívatelia twitteru - teda vlastne X - na zmenu dôverne známej značky zareagovali víchricou tweetov a návrhov, ako sa teraz zmenia výrazy spojené s užívaním tejto sociálnej siete.

Krížiky alebo ixes

Sám Musk sa nechal počuť, že keď je z tweetru teraz X, tweetom by sa malo po anglicky hovoriť X's - a užívatelia diskutujú, či sa to má čítať ako "crosses" (krížiky), alebo ixes, čo by sa dalo preložiť ako "x-ká alebo ikská".

Padol tiež návrh, aby sa oba názvy spojili dokopy a postom na X sa hovorilo "xeets", zatiaľ čo ďalší z užívateľov vyjadril svoju frustráciu zo zmeny návrhom nazývať príspevky 'xkrement'. To padlo na úrodnú pôdu v podobe návrhu nahradiť tento výraz obľúbeným emoji Elona Muska 💩.

Niektorí z užívateľov sa pustili do rozvinutých lingvistických úvah nad využitím nového názvu. "Twitter je teraz X. Tweet je teraz X. Preposlanie tweetu je X na druhú. Používateľ twitteru je teraz xhibicionista. A celková atmosféra - xhaustion (vyčerpanie)," napísal jeden z nich.

Musk osobne vybral novú generálnu riaditeľku platformy Lindu Yaccarinovú, ktorá predtým pôsobila v spoločnosti NBC Universal, a poveril ju, aby sa snažila situáciu vysvetliť.

Zatiaľ bez zmeny

"X je budúci stav neobmedzenej interaktivity - sústredený na audio, video, zasielanie správ, platby / bankovníctvo - vytvárajúci globálny trh pre nápady, tovar, služby a príležitosti," napísala Yaccarinová. "X, poháňaný umelou inteligenciou, nás všetkých prepojí spôsobom, ktorý si len začíname predstavovať," dodala.

Jedinými zjavnými zmenami pre Twitter je však zatiaľ to, že Musk trvá na tom, aby mu všetci hovorili X. Ďalej zavedenie nového loga, ktoré je "také všeobecné, že vyzerá takmer totožne so znakom Unicode 'matematické dvojité veľké X'," ako poznamenal server Verge. To však zatiaľ platí len pre webové rozhranie.

Stále bez zmeny zostáva názov twitteru, výraz "tweet" a ďalšie prvky celkovej značky Twitter. Spoločnosť spustila stránku x.com, ktorá však presmeruje na twitter.com.

Tlačidlo na webovej stránke pre vytvorenie príspevku stále obsahuje nápis "tweet" a vyhľadávací panel stále obsahuje nápis "search twitter". Tweety vložené na weboch tretích strán stále nesú logo modrého vtáka. Aplikácia Twitter pre iOS a Android sa medzitým zdajú byť úplne rovnaké, vrátane kultového loga.

Posadnutosť X

Podľa serveru Variety názov X nespadol len tak z čista jasna. Muskova posadnutosť "ikskom" je pomerne zjavná - VIZ SpaceX, Tesla Model X, jeho nový podnik v oblasti umelej inteligencie xAI, pôvodný názov platobnej brány PayPal ako X.com. Dokonca aj jedno z jeho detí, ktoré prezýva X, čo je skratka pre "X Æ A-XII".

Prečo ale meniť Twitter na X práve teraz? Jednou z možností je, že chce Musk znovu získať mediálny priestor a odvrátiť konverzáciu od toho, ako sa Twitter porovnáva so službou spoločnosti Meta Platforms nazvanou Threads. Tá na začiatku tohto mesiaca debutovala ako priamy konkurent Twitteru.

Kým Threads sa prezentuje ako "aplikácia pre textovú konverzáciu", X má ambície byť niečím oveľa viac. "Táto transformácia nemá absolútne žiadne hranice. X bude platformou, ktorá dokáže poskytnúť, no...všetko," napísala Yaccarinová.

Samozrejme, nie všetci si myslia, že "zošrotovať" 17 rokov budovanú značku Twitter je skvelý ťah. "Stále tomu budem hovoriť Twitter," napísal youtuber Marques Brownlee. "Už veľmi dlho nie," odpovedal mu Musk.