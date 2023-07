Ročne sa utopia státisíce ľudí. Odborníci žiadajú prístup k plaveckému výcviku

Plávať sa nestihnú naučiť najmä deti v chudobných krajinách.

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v utorok znepokojenie nad najmenej 236 000 úmrtiami, ktoré sú každoročne spôsobené utopením.

Až 90 percent z týchto úmrtí zaznamenajú v chudobnejších krajinách, informuje agentúra DPA.

Medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia patria podľa odborníkov hodiny plávania v prvých ročníkoch základných škôl či umiestnenie malých detí do bezpečných centier predškolskej starostlivosti.

Ak by sa podarilo tieto opatrenia zafinancovať v krajinách so strednými a nízkymi príjmami, do roku 2050 by bolo možné zachrániť pred utopením až 774 000 detí, uviedla WHO pri príležitosti Svetového dňa prevencie pred utopením.

Uvedenými opatreniami by sa podľa WHO malo predchádzať aj prípadom, keď sa deti síce neutopia, no v dôsledku incidentov vo vode trpia vážnymi zdravotnými následkami. Takýchto prípadov je ročne vo svete až 178 000.

So súvisiacimi úmrtiami a poškodením zdravia detí sú podľa WHO spojené aj veľké finančné straty v odhadovanej výške stoviek miliónov eur, ktorým by sa tiež dalo zabrániť účinnými preventívnymi krokmi.