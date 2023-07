V Indii protestujú proti milostnej scéne vo filme Oppenheimer

Má ísť o útok na hinduizmus, režiséra žiadajú o korekciu.

BOMBAJ. Milostná scéna vo filme Oppenheimer, v ktorej sa objaví aj kniha s hinduistickým posvätným textom Bhagavadgíta, vyvolala v Indii pobúrenie.

Používatelia sociálnych médií pohrozili bojkotom životopisného filmu o jadrovom fyzikovi J. Robertovi Oppenheimerovi. V utorok o tom informovala britská spravodajská televízia Sky News.

Obrana hinduizmu

Kritici tvrdia, že sexuálna scéna zobrazujúca Oppenheimera, ktorého hrá írsky herec Cillian Murphy, ako svojej obnaženej milenke predčíta verš z Bhagavadgíty, by sa mala "vyšetriť" a zúčastnené osoby "prísne potrestať".

Zlostné reakcie na sociálnych sieťach prepukli po tom, čo zakladateľ nacionalistickej nadácie Save Culture Save India (SCSI) Udaj Mahurkar napísal otvorený list, v ktorom sa na inkriminovanú scénu sťažoval režisérovi filmu Christopherovi Nolanovi.

V otvorenom liste s titulkom Oppenheimerov znepokojujúci útok na hinduizmus sa píše: "Nepoznáme motiváciu a logiku tejto zbytočnej scény v živote vedca.

"Je to však priamy útok na náboženské presvedčenie miliardy tolerantných hinduistov, vyzerá to ako vojna proti hinduistickej komunite a takmer sa zdá, že je to súčasť väčšieho sprisahania protihinduistických síl," napísal Mahurkar.

Žiadosť o odstránenie scény

V liste tiež vyzval Nolana, aby túto kontroverznú scénu odstránil, a to na znak rešpektu k hinduistom, ako aj aj v záujme zachovanie dôstojnosti nimi uctievanej knihy.

Mahurkar súčasne Nolana varoval, že ak sa rozhodne ignorovať túto výzvu, "bude to považované za úmyselný útok na indickú civilizáciu."

Niektorí diskutujúci na sociálnych sieťach však v reakcii na Mahurkarov list pripomenuli, že film je "len umenie" a časť z nich označila Mahurkarove tvrdenia za absurdné.

"Takéto impotentné obvinenia odvádzajú pozornosť od skutočných problémov, ktoré zažíva a má hinduistická komunita," upozornil jeden z diskutérov. Ďalší reagoval: "Na tejto scéne nie je z morálneho hľadiska nič zlé. Prestaňte preháňať a považovať sex za tabu."

Film zarobil v Indii už sedem miliónov eur

Oppenheimera, ktorý počas druhej svetovej vojny dohliadal na vývoj atómovej bomby, hrá v rovnomennom filme Cillian Murphy. Jeho partnerkou v inkriminovanej milostnej scéne je anglická herečka Florence Pughová, ktorá vo filme stvárňuje Oppenheimerovu milenku, psychiatričku Jean Tatlockovú.

Podľa spoločnosti Warner Bros Discovery od piatkovej premiéry film Oppenheimer v Indii zarobil približne 600 miliónov rupií (asi sedem miliónov eur).