Česi sa nechcú vzdať Rodosu. Viac ich na ostrov vycestovalo ako odišlo

Podľa údajov rezortu zahraničia sa na Rodose nachádza asi 4 500 českých turistov.

PRAHA. Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky už neeviduje žiadneho českého turistu, ktorý by sa potreboval evakuovať z gréckeho ostrova Rodos. Rezort tiež neplánuje vydať plošné odporúčanie necestovať na ostrov, uviedol Martin Smolek, riaditeľ právnej a konzulárnej sekcie na ministerstve zahraničných vecí.

"Odvčera už nemáme evidovaného žiadneho českého turistu, ktorý by aktuálne potreboval nejakú našu asistenciu typu evakuácie. Dokonca sme od včerajška nezaznamenali ani žiadneho českého turistu, ktorý by pri sebe nemal doklady," povedal Smolek.

Prognóza je optimistická

Dodal, že situácia na ostrove je naďalej vážna, ale zdá sa byť stabilizovaná. Najviac zasiahnuté časti krajiny sú od stredu smerom na juhovýchod ostrova.

"Situácia sa môže v krátkej dobe zmeniť, ale my to nečakáme. Aj Gréci sú optimistickí, že počas zajtrajška a pozajtra by sa mali zmeniť aj poveternostné podmienky, vietor by mal výrazne zoslabnúť. Vyzerá to preto tak, že situácia sa skutočne bude upokojovať," myslí si Smolek.

Údaje aj od slovenských hasičov

Aktuálne je podľa údajov rezortu na Rodose asi 4 500 českých turistov. V pondelok ostrov opustilo 800 Čechov, ale zároveň tam odletelo ďalších viac než 1000 ľudí z Česka. Na to, že aj v tejto situácii niektorí ľudia na ostrov stále cestujú, reagoval slovami, že je to na rozhodnutí každého jednotlivca.

Rezort varuje pred cestou do konkrétnych oblastí, ktoré sú požiarom priamo zasiahnuté. Plošné odporúčanie necestovať na celý ostrov vydať neplánuje.

Podľa Smoleka pri rozhodovaní vychádzajú jednak z informácií gréckych úradov a tiež zo zistení tímu, ktorý na miesto vyslali (dvaja konzulárni pracovníci a dvaja styční dôstojníci hasičského záchranného zboru).

V získavaní informácií im podľa neho výrazne pomáha aj priama komunikácia so slovenskými hasičmi, ktorí sa na mieste podieľajú na hasení požiaru.