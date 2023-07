Na to, aby ste pochopili situáciu v Izraeli, stačí odpoveď na jednu otázku. Nie je pozitívna

Izraelská vláda zákonom odmietla, aby na ňu dohliadali súdy.

TEL AVIV, BRATISLAVA. Juval Saga sa ešte donedávna nepovažoval za človeka, ktorého by politika vedela dostať do ulíc.

Keď sa však vláda premiéra Benjamina Netanjahua rozhodla, že napriek mesiacom hromadných protestov po celej krajine v pondelok pretlačí parlamentom kontroverzný zákon obmedzujúci súdnictvo, pridal sa k davu pred parlamentom.

„Vláda sa snaží zmeniť celú štruktúru krajiny, v ktorej existovala 75 rokov,“ povedal Saga pre Financial Times. „Ak vyhráte voľby, máte právo robiť zmeny, to je v poriadku. Nemôžete však podkopávať samotnú demokraciu. To je červená línia.“

Netanjahu minulý rok zostavil vládu s krajnými pravičiarmi a náboženskými extrémistami. Tvrdil, že ich radikálne nápady bude brzdiť, no v januári predstavil návrh reformy súdnictva, ktorá berie najvyššiemu súdu možnosť zrušiť zákon, ak ho považuje za „nerozumný“.

V článku sa dočítate: prečo sa demonštrantka bojí, v akej krajine bude jej dcéra vyrastať,

či môže byť Izrael naraz demokratický aj židovský,

aká je odpoveď na základnú otázku o stave izraelskej demokracie,

v čom sa Izrael pod Netanjahuom začína podobať na Irán,

aký vplyv má v krajine armáda a akú má dohodu s vládou,

v čom sa odlišujú diktátori 21. storočia,

kde urobili demokrati chybu a ktoré nespravodlivosti im dlhodobo unikajú,

aké kroky sľubuje opozícia.

Izrael nemá ústavu ani ústavný súd. Najvyšší súd je tak poslednou brzdou, ktorá môže zastaviť zákony obmedzujúce ľudské práva. Netanjahu, ktorý je tiež obžalovaný za korupciu, to považuje za neprimerané zasahovanie súdnej moci do demokratických procesov.

Je to len začiatok

Protesty proti jeho reforme vypukli už na jar. Vtedy vláda jej schvaľovanie posunula, v pondelok už prvý zákon poslanci schválili.