Kontroverzná námorná základňa v Kambodži je takmer hotová

Stavbu financuje Čína.

PHNOM PÉNH. Kambodža v utorok potvrdila, že námorná základňa Ream v Thajskom zálive je takmer dokončená.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stavbu financuje Peking

Podľa amerických predstaviteľov sa prestavba námornej základne Ream uskutočňuje pre to, aby ju mohla používať Čína, ako blízky spojenec Kambodže. Peking sa totiž snaží posilniť svoje medzinárodné postavenie budovaním siete námorných a vojenských základní.

Kambodža dlhodobo popiera, že jej základňa v Thajskom zálive je určená pre zahraničnú mocnosť, a to napriek tomu, že Peking financuje jej prestavbu.

"Je blízko dokončenia. Čoskoro ju otvoríme," uviedol pre AFP hovorca kambodžského ministerstva obrany. "Už sme deklarovali, že tam nie je nijaká čínska vojenská základňa, len modernizujeme našu armádu, aby dosiahla úroveň schopnú na ochranu našej územnej celistvosti," dodal.

Na nových družicových snímkach americkej spoločnosti BlackSky vidieť rýchly pokrok v stavebných prácach v uplynulých dvoch rokoch. Zachytávajú napríklad nové mólo dlhé 363 metrov, ktoré sa tiahne do mora.

Podľa amerického vojenského experta Craiga Singletona z Nadácie pre obranu demokracie sa veľmi podobá na mólo na čínskej vojenskej základni v africkom Džibuti.

Hovorca kambodžského ministerstva obrany poprel tvrdenia, že mólo bolo vybudované pre kotvenie lietadlovej lode.

Spory medzi USA a Kambodžou

Obavy Spojených štátov súvisiace so základňou pretrvávajú od roku 2019, keď denník The Wall Street Journal informoval o dohode, ktorá by umožnila čínskym vojnovým lodiam kotviť v Reame.

Obavy spojené so základňou sú pritom príčinou nezhôd vo vzťahoch USA a Kambodže.

Vzťahy Kambodže a Číny sa za vlády dlhoročného kambodžského lídra Huna Sena postupne zbližujú. Jeho strana zvíťazila aj vo víkendových voľbách, ktoré podľa Západu neboli ani slobodné ani spravodlivé.

Tento 70-ročný politik, ktorý je pri moci takmer 40 rokov, však naznačil, že plánuje čoskoro odovzdať moc svojmu najstaršiemu synovi.