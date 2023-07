Europol rozbili gang prevádzačov kubánskych migrantov

Pašeráci pôsobili v mnohých mestách na území Španielska, Grécka a Srbska.

HAAG. Úrady piatich európskych štátov v júni zaistili 62 členov gangu prevádzačov, ktorí ilegálne prevážali migrantov z Kuby do Európskej únie. V pondelok o tom informoval Európsky policajný úrad (Europol), píše agentúra AFP.

Za organizáciu cesty, samotný transfer a poskytnutie falošných dokumentov kubánski "klienti" prevádzačom platili približne 9 000 eur.

Takýmto spôsobom sa podarilo do krajín EÚ dostať zhruba 5 000 nelegálnych kubánskych migrantov, na čom prevádzači zarobili približne 45 miliónov eur.

Zneužívanie vízového režimu v Srbsku

Vyšetrovanie Europolu odhalilo zložitú a rýchlo sa meniacu zločineckú infraštruktúru operujúcu v mnohých mestách na území Španielska, Grécka a Srbska.

Gang prevádzačov na svoju činnosť využíval relatívne voľný vízový režim v Srbsku, cez územie ktorého privádzal Kubáncov do krajín EÚ.

Migrantov dopravovali letecky z Kuby do Srbska cez letisko v nemeckom Frankfurte. Zo srbského územia ich potom prevádzali cez hranice do Severného Macedónska a Grécka, ktoré je členskou krajinou EÚ.

V Grécku mohli Kubánci požiadať o azyl, alebo využiť ďalšie "služby" pašerákov a nechať sa letecky prepraviť do Španielska alebo po mori do Talianska.

Drsné metódy

Do operácie zameranej na rozbitie gangu boli zapojení policajti z Nemecka, Grécka, Severného Macedónska, Srbska a Španielska.

"Členovia siete prevádzačov migrantov využili známu aplikáciu, aby zasielali správy propagujúce svoje nelegálne služby obzvlášť zraniteľným kubánskym klientom," uviedol Europol, ktorý celú operáciu koordinoval spoločne s Interpolom.

Vo vzťahu k migrantom členovia gangu využívali rôzne drsné metódy, napríklad ich nútili kráčať v tme celé hodiny bez zaistenia základných zásob.

Najzraniteľnejší migranti vrátane maloletých sa nezriedka stávali obeťami podvodov, lúpeží či vydierania. V niektorých prípadoch prevádzači dokonca odovzdali ženy iným zločineckým skupinám za účelom sexuálneho zneužívania.

Vyšetrovanie činnosti gangu prebiehalo od októbra 2021, keď srbské, grécke, severomacedónske i fínske úrady zaznamenali zvýšený počet kubánskych migrantov, ktorí sa pokúšali nelegálne preniknúť do krajín Európskej únie.

Gang v predchádzajúcich rokoch dopravoval Kubáncov najskôr do Ruska, odkiaľ ich prevádzali cez hranice do Fínska, alebo letecky dopravovali cez Balkán do štátov strednej či južnej Európy.

Túto trasu však prevádzači museli prestať využívať v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára.