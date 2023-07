Chceme exkurziu do Varšavy, hovoria wagnerovci v Bielorusku. Poľsko presunulo aj armádu

Putin straší útokom Poľska na Ukrajinu.

VARŠAVA, BRATISLAVA. Z lesov neďaleko malej poľskej obce Kolpin-Ogrodniki bolo vo štvrtok počuť streľbu aj zvuky helikoptér. „Všetky okná sa vtedy trasú,“ vraví pre agentúru Reuters poľský farmár Adam Ligor. Len pár kilometrov od ich domov, neďaleko bieloruského mesta Brest, totiž vo štvrtok trénovala ruská žoldnierska skupina Wagner bieloruské špeciálne jednotky.

Žoldnieri, ktorí sa na základe dohody stiahli na bieloruské územie po nevydarenej vzbure proti veleniu ruskej armády, Poliakov znervózňujú. „Bojím sa. Môj syn je v armáde, obávam sa o neho, mám vnukov aj muža s postihnutím. Každý hovorí, že sa niečo určite stane,“ opisuje starostka obce Agata Morozová.

O provokáciách wagnerovcov a možnom útoku na Poľsko v posledných dňoch čoraz častejšie hovorí aj ruská propaganda či politickí predstavitelia. Experti to vnímajú ako strašenie a súčasť hybridnej vojny proti Západu. Poľsko sa však pripravuje aj na krízový scenár.

Stresujú aj Lukašenka

Po júnovej vzbure dostala skupina Wagner ultimátum – buď sa žoldnieri upíšu ruskej armáde a môžu slúžiť aj na Ukrajine, alebo musia Rusko aj okupované územia Ukrajiny opustiť a presunúť sa do Bieloruska.

Satelitné snímky z minulého týždňa potvrdili, že do novovybudovaného tábora pri meste Osipoviči prišli stovky vozidiel a autobusov privážajúcich žoldnierov do provizórneho ubytovania. Videá zo sociálnej siete Telegram tiež ukazujú siluetu muža, ktorý pripomína šéfa skupiny Wagner Jevgenija Prigožina, ako žoldnierov v novom tábore víta. Celková kapacita tábora je okolo 15-tisíc osôb, podľa investigatívneho projektu Hajun do Bieloruska medzi 11. a 19. júlom dorazilo okolo 2500 žoldnierov.

Prigožin pár dní predtým na videu povedal, že žoldnieri sa už nebudú zúčastňovať na bojoch na Ukrajine sa opäť sústredia na Afriku a na tréning bieloruských jednotiek. O deň neskôr Minsk informoval o začatí vojenského tréningu len päť kilometrov od poľských hraníc.