Nie všetci sú proti reforme, desaťtisíce ľudí v uliciach Tel Avivu vyjadrilo podporu vláde

Zhromaždenie proti reforme sa konalo v Jeruzaleme.

JERUZALEM. V jednej z ulíc Tel Avivu sa zhromaždili desiatky tisíc ľudí, ktorí podporujú vládu Benjamina Netanjahua. Žiadali schválenie návrhov zákonov o reforme súdnictva, proti ktorej už týždne Izraelčania po celej krajine masovo protestujú.

Ako informoval spravodajský web The Times of Israel, akcia prívržencov vlády sa konala v rovnakom čase ako masové zhromaždenie proti justičnej reforme zvolané neďaleko sídla izraelského parlamentu v Jeruzaleme.

Ľuďom v Jeruzaleme sa prihovoril aj bývalý izraelský prezident Reuven Rivlin. Pripomenul, že Izrael nemá ústavu, ale všetci "vedeli, že máme najvyšší súd, ktorý príde a vyloží všetky naše zákony podľa ‚ústavy‘, ktorá bola kedysi napísaná – podľa Deklarácie nezávislosti".

Ďalším rečníkom bol bývalý predseda najvyššieho súdu Aharon Barak, ktorý vyslovil obavu, že politická a spoločenská situácia v Izraeli sa bude zhoršovať dovtedy, kým krajinu "nepostihne vážna katastrofa".

Proti reforme pochodovali aj v New Yorku

Pochod proti reforme súdnictva v Izraeli sa konal v nedeľu aj v New Yorku. Podľa The Times of Israel sa na tomto pochode cez Brooklynský most zúčastnili stovky izraelských demonštrantov i ich amerických priaznivcov.

Demonštráciu organizuje aktivistická skupina UnXeptable združujúca "expatov" z Izraela. Mnohí z demonštrantov mali na odevoch odznaky alebo nálepky s logami skupín zastrešujúcich masové protesty v Izraeli.

The Times of Israel dodal, že odvtedy, ako izraelská vláda v januári zverejnila svoj zámer týkajúci sa reformy súdnictva, aktivisti v New Yorku a ďalších mestách v USA pravidelne organizovali protestné zhromaždenia. Pred niekoľkými týždňami usporiadali aj demonštráciu pri Soche slobody.

Prezident hľadá kompromis

Pred očakávaným konečným hlasovaním o klauzule, ktorou by súdna moc v Izraeli prišla o možnosť posudzovať primeranosť a odôvodnenosť vládnych rozhodnutí a prípadne ich aj anulovať, sa prezident Jicchak Herzog v nedeľu - po návrate z USA - pokúša o dosiahnutie kompromisu s lídrami politických strán.

Podvečer tak Herzog mal separátne rokovania s premiérom Benjaminom Netanjahuom a lídrami opozície Jairom Lapidom a Bennym Gancom.

O spomínanej klauzule sa po diskusii bude hlasovať v 2. a 3. čítaní, ktoré by sa malo konať v pondelok.

Ak tento návrh hlasovaním prejde, stane sa prvou hlavnou súčasťou navrhovanej reformy súdnictva, ktorá sa stane zákonom.

Nespokojnosť protivládnych demonštrantov vyvolávajú aj ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou justičnej reformy - ako napríklad úprava procesu vymenúvania sudcov, ktorú už poslanci prijali v prvom čítaní.