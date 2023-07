Aj na britskom území bol nacistický tábor. Briti o ňom mnohé nevedia

Briti sa rozhodli nebrániť ostrovy v Lamanšskom prielive.

LONDÝN, BRATISLAVA. Bolo leto 1940, krátko po tom, ako nacistická armáda prvýkrát pochodovala ulicami Paríža a Briti narýchlo evakuovali svojich vojakov z francúzskeho Dunkirku.

Winston Churchill vedel, že ďalším cieľom nacistov bude Veľká Británia, čo sa potvrdilo už v septembri.

Vtedy v lete urobil premiér rozhodnutie, ktoré malo na päť rokov obrovské následky pre občanov britskej koruny. Usúdil, že ostrovy v Lamanšskom prielive by britská armáda neubránila a nechal ich tak napospas nacistom.

Pod nacistickou nadvládou sa ocitol aj ostrov Alderney ležiaci kúsok od francúzskeho pobrežia. Ešte predtým Briti evakuovali takmer všetkých z asi 1500 obyvateľov ostrova a Nemci tak mali k dispozícii prakticky prázdne územie.

Postaviť sa čelom

Využili ho na vybudovanie dvoch väzníc s otrockou prácou. Väčšinu väzňov tvorili Rusi a Ukrajinci z okupovaných častí Sovietskeho zväzu, ale boli medzi nimi aj židia, Severoafričania alebo španielski republikáni.

O tejto udalosti britských dejín sa veľmi nehovorilo, no to by sa malo čoskoro zmeniť. Po ôsmich desaťročiach od nemeckej okupácie vládna komisia vôbec prvýkrát prešetrí, čo sa odohrávalo v dvoch táboroch, ktoré na súčasnom britskom území prevádzkovala SS.

„Je čas na to, aby sa britská vláda a úrady v Alderney postavili čelom k zverstvám, ktoré sa odohrali na britskej pôde,“ povedala podľa webu The Guardian labouristická poslankyňa Margaret Hodgeová, ktorej otec ušiel z Nemecka pred prenasledovaním nacistami.

„Už tu nie je miesto pre lži a zakrývanie skutočnosti.“