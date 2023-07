Požiare v Grécku: Slovensko rieši návrat dovolenkárov z Rodosu, prvé lietadlo odletí z Grécka už večer (minúta po minúte)

Dôležité

Prví dovolenkári sa z Rodosu vrátia už dnes, prvý repatriačný let oznámila cestovná kancelária Satur. Prvé lietadlo odletí o 18:55, pričom prioritne sa budú vracať rodiny s malými deťmi. Do Bratislavy by malo priletieť okolo 21. hodiny.

Druhý let je plánovaný zajtra o 01:45, pričom bude smerovať do Brna, kam by mal doraziť o 03:30. „Autobusový transfer z Brna do Bratislavy bude pre všetkých klientov zabezpečený našou spoločnosťou,“ uviedla cestovná kancelária.

Satur pripomína, že severná časť ostrova nie je zasiahnutá požiarmi, takže klienti hotelov Blue Sea Island, Blue Sea Holiday Village, Porto Angeli, Amada Colossos a Esperides môžu nastúpiť na pobyt.

Klienti, ktorí majú obavu cestovať na Rodos 24. júla alebo mali zakúpené hotely v južnej časti ostrova, majú podľa cestovnej kancelárie tieto možnosti: buď presun do hotela v severnej časti ostrova, výber inej destinácie z aktuálnej ponuky alebo odstúpenie od zmluvy s okamžitým vrátením finančných prostriedkov.

„Utorkový odlet a ďalšie odlety budeme riešiť následne, teraz potrebujeme prioritne vyriešiť pondelok a návrat klientov domov,“ dodal Satur.

Ministerstvo zahraničných vecí na svojej internetovej stránke informovalo, že včera boli z rozhodnutia gréckej strany evakuovaní turisti z oblastí Lardos, Kiotari a Gennadi, do bezpečia mimo oblastí ohrozených požiarmi.

„Situácia je aj napriek snahám gréckych bezpečnostných a záchranných zložiek naďalej napätá, hasiči sa snažia dostať plamene pod kontrolu, čo im však sťažujú poveternostné podmienky na ostrove,“ doplnil rezort zahraničia. (SITA)