Teroristi, ktorí útočili na Brusel, sú vinní. Porota rozhodla po týždňoch v izolácii

Obvineným hrozí doživotie.

BRUSEL, BRATISLAVA. „Ospravedlniť sa obetiam znamená priznať vinu, ale tieto osoby nie sú moje obete,“ povedal počas procesu pred belgickým súdom jeden z hlavných obvinených Salah Abdeslam.

Tridsaťtriročný muž, ktorého obžaloba označila za jedného zo strojcov teroristických útokov v Bruseli v roku 2016, si už pred rokom vypočul rozsudok vo Francúzsku. Parížsky súd ho ako organizátora útokov na divadlo Bataclan a ďalšie miesta z roku 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí, odsúdil na 30 rokov väzenia bez možnosti skrátenia trestu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Teraz sa chýli ku koncu aj belgický súdny proces s Abdeslamom a jeho deviatimi komplicmi. V utorok večer porota oznámila svoje rozhodnutie. Šiesti z desiatich obvinených sú podľa verdiktu poroty vinní, píše verejnoprávna stanica RTBF.

Porota rozhodovala o vine a nevine desiatich obžalovaných v izolácii na neznámom mieste od začiatku júla. Deviatim z nich žalobca navrhoval doživotie.

Šesť z nich sa podieľalo aj na parížskych útokoch. Abdeslam naďalej trvá na svojej nevine. „Ak by som sa ospravedlnil, znamenalo by to, že som niečo urobil a to nie je pravda.“

Za svoj podiel na útokoch v Bruseli, pri ktorých 22. marca 2016 teroristi zabili 32 ľudí, sa ospravedlnil jeden z jeho komplicov.

„Ešte dlho potrvá, kým zabudnem na všetky obrazy toho dňa,“ povedala pred začiatkom procesu pre Deutsche Welle Christelle Giovanetti, ktorá prežila útok v metre. „Ale odpovede z procesu mi pomôžu lepšie zvládať túto traumu.“

Dva výbuchy na letisku

Traja muži vystupujú z taxíka na bruselskom letisku. Šoférovi povedia, že batožinu si vyložia sami, bez jeho pomoci. Taxikár netuší, že v každej z troch veľkých tašiek sa nachádza tridsať kíl výbušnín spolu s niekoľkými kilami skrutiek a matíc. Cieľom útočníkov je zabiť a zraniť čo najviac „neveriacich“.