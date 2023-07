Tradične bojovali nožom, v Rusku trénujú so samopalmi. Na Ukrajine bojujú aj nepálski gurkhovia

Motivuje ich plat aj vidina ruského občianstva.

MOSKVA, BRATISLAVA. Radšej zomrieť ako byť zbabelcom, znie motto nepálskych gurkhov, ktorí sú už dvesto rokov súčasťou armád Británie, Indie, ale aj Singapuru či Francúzska. Vojna sa mení, no oni do boja stále nosia svoj takmer polmetra dlhý zaoblený nôž kukri.

V minulosti sa hovorievalo, že keď sa kukri dostane do boja, musí „ochutnať krv“. Ak sa mu to nepodarilo, bojovník sa musel sám porezať, kým sa z boja vrátil.

Dnes kukri vojakom pomáha najmä pri varení, píše BBC. Na boj majú zväčša modernejšie zbrane.

Tento nôž zrejme mal aj 22-ročný Kamal Ačarja, ktorý v máji opustil malú nepálsku dedinu Čisapani, aby sa pridal k ruskej žoldnierskej skupine Wagner. Koncom mesiaca sa už na sociálnej sieti chválil ako v ruskom vojenskom zariadení cvičí so samopalom.

„Povedal nám, že je to nebezpečné, ale peniaze ho zlákali,“ povedal o Ačarjovi pre denník The Telegraph jeho nepálsky známy. Ďalším dôvodom, prečo odísť bojovať za Rusko do vojny na Ukrajine, je pre Nepálcov vidina, že ak prežijú vo vojne rok, dostanú ruské občianstvo.

Chcú tam ostať žiť.

Vláda s tým nevie nič urobiť

Skupina Wagner v poslednom roku verbovala aj odsúdených zločincov či cudzincov. Platili im asi 2500 dolárov mesačne, pričom len v Rusku je priemerný plat približne tisíc dolárov a v Nepále ešte menej. V júni sa wagnerovci pod vedením Jevgenija Prigožina pokúsili o vzburu, po jej potlačení dostali žoldnieri možnosť vstúpiť do radov regulárnej ruskej armády.

Podľa denníka The Telegraph sa k wagnerovcom pridalo najmenej 50 gurkhov, ďalších dvesto Nepálčanov takisto vycestovalo do Ruska.

Ich zapojenie do vojny na Ukrajine je v rozpore s oficiálnou neutrálnou politikou vlády v Káthmandu, no keďže do žoldnierskych skupín vstupujú ako jednotlivci, nemá veľa možností, ako im v tom zabrániť.