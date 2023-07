Špiónmi pre výčitky svedomia. Po CIA chce Rusov verbovať aj britská tajná služba

Pozor, aby ste nedopadli ako Skripaľ, reaguje Kremeľ.

LONDÝN, BRATISLAVA. Viacerí Rusi nám od začiatku februárovej invázie na Ukrajinu pomohli. Vyzývam teraz ich spoluobčanov, aby sa k nám pridali, povedal v stredu šéf britskej tajnej služby Richard Moore.

„Naše dvere sú pre nich otvorené. Ich tajomstvo bude u nás vždy v bezpečí. Spoločne budeme pracovať na ukončení krviprelievania,“ apeloval na možných budúcich ruských špiónov.

O verbovanie ruských občanov sa ešte v máji pokúsil americký náprotivok MI6 – Ústredná spravodajská služba (CIA). Tá pre Rusov frustrovaných vojnou a životom pod vládou Vladimira Putina natočila video, ako sa s ňou skontaktovať cez sociálne siete a tzv. darkweb. MI6 nateraz podobné metódy nevyužila.

Kremeľ: Pozor, aby ste neskončili ako Skripaľ

Podľa bezpečnostného analytika Michaela Clarka je pomerne bežné, že ľudia tajné služby kontaktujú sami od seba. „Prídu na britské veľvyslanectvo alebo za britskou delegáciou a povedia im, že pre nich majú niečo, o čom by sa radi porozprávali,“ priblížil pre britskú stanicu Sky News.

Takýmto spôsobom podľa neho získa tajná služba zhruba polovicu svojich informácií. „Samozrejme, agenti sú k nim ohromne skeptickí. Môžu si totiž vymýšľať, prípadne môžu byť dvojitými agentmi. Ľudia preto musia dokázať, že majú pre nich niečo užitočné,“ dodal.

Šéf MI6 nešpecifikoval, koho by chcela služba do svojich radov získať. Pre Britániu by však boli cenné predovšetkým informácie od ruských spravodajských dôstojníkov, vojenských predstaviteľov a diplomatov, píše Sky News.

„Mnoho Rusov je v tichosti zdesených pohľadom na to, ako ich ozbrojené sily drvia na prach ukrajinské mestá, vyháňajú nevinné rodiny z domovov a unášajú tisíce detí,“ povedal Moore v Prahe.

Na jeho slová už zareagoval aj Kremeľ. Ruskí obyvatelia by si odpoveď na britský apel mali dobre rozmyslieť, varovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová na telegrame. Inak môžu skončiť ako Sergej Skripaľ.