Má ukrajinská armáda superdrony? O zbrani použitej na bombardovanie Kerčského mosta vieme málo

Ruské hliadky zrejme očakávali letecký útok.

Kerčský most spája Krymský polostrov s pevninským Ruskom. (Zdroj: SITA/AP)

Text vyšiel pôvodne na webe Meduza.

V priebehu niekoľkých hodín po útoku na Kerčský most 17. júla ruský Národný protiteroristický výbor pripísal výbuchy „dvom ukrajinským bezpilotným pozemným prostriedkom“. Zdroj blízky hlavnému riaditeľstvu rozviedky ukrajinského ministerstva obrany, ktorý hovoril s redakciou Meduza pod podmienkou anonymity, to neskôr potvrdil.

Odvtedy sa však neobjavili žiadne ďalšie dôkazy o tom, že útok vykonali bezpilotné lietadlá. K dispozícii nie je ani uniknutá fotografia zbraní. Napriek tomu však existujú nepriame indície, ktoré tieto správy potvrdzujú – videá a fotografie, ktoré ukazujú, že výbuchy zasiahli spodnú časť vozovky mosta, ako aj satelitné snímky zaznamenané deň predtým, ktoré zachytili šesť neznámych plavidiel, z ktorých päť smerovalo na východ, približne 75 kilometrov od Hadieho ostrova.

Keď satelit odfotografoval tieto lode, boli od mosta vzdialené približne 520 kilometrov. Okrem týchto obmedzených dostupných informácií je možné na základe rôznych kapacít známeho námorného arzenálu Ukrajiny vyvodiť niekoľko záverov.

Informácie sa nedajú overiť

Len na základe otvorených zdrojov neexistovali pred 17. júlom žiadne dôkazy o tom, že by ukrajinská armáda disponovala námornými bezpilotnými lietadlami dostatočne výkonnými na poškodenie oporných pilierov Kerčského mosta. Predpokladalo sa, že Ukrajina má rôzne bezpilotné lietadlá, ale žiadne z nich nemá dostatočný dosah ani nosnosť na vykonanie tejto misie.

Ukrajinské námorníctvo dostalo svoje prvé drony od Spojených štátov v apríli 2022. V týchto zásielkach Washington nešpecifikoval model ani počet zaslaných dronov, zbrane označil len ako „bezpilotné plavidlá pobrežnej obrany“. Západní experti tvrdili, že išlo pravdepodobne o drony Mantas T-12, ktoré používa aj americké námorníctvo. Mantas T-12 však nemá takú nosnosť, aby mohol dopraviť výbušniny, ktoré 17. júla zasiahli Kerčský most.

Ukrajina začala vlani na jeseň útočiť na základne ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole pomocou bezpilotných lietadiel novej, neznámej konštrukcie. Jedna z týchto zbraní sa neskôr vyplavila v Sevastopoľskom zálive, kde ju ruská armáda zachytila. Ukrajina niektoré z týchto dronov predviedla aj počas crowdfundingovej kampane na vytvorenie „prvej námornej flotily dronov na svete“.

Kyjev oznámil, že kamikadze drony z tejto flotily nesú náklad s hmotnosťou do 200 kilogramov, majú dolet 800 kilometrov a vážia v priemere približne metrickú tonu. Tieto tvrdenia sa, samozrejme, nedajú overiť.

Viaceré teórie

Západní experti, ktorí študovali fotografie týchto novších bezpilotných lietadiel, dospeli k záveru, že boli vyrobené s použitím civilných komponentov s výnimkou kontaktnej rozbušky, ktorá sa podobá na sovietsku vysokovýbušnú bombu. Zábery zo Sevastopoľského zálivu naznačujú, že tieto plavidlá sú vybavené satelitnými komunikačnými systémami Starlink, ktoré umožňujú diaľkové „ručné“ ovládanie, takže kapacita motora a spotreba paliva sú ich jediným obmedzením doletu.

Odborníci sa domnievajú, že tieto bezpilotné lietadlá používajú trojvalcový benzínový motor Rotax – rovnaký motor, aký sa dodáva do vodných skútrov Sea-Doo. Pri cestovnej rýchlosti vodného skútra 56 kilometrov za hodinu motor Rotax 3 spáli 30 litrov benzínu – približne pol litra na každý kilometer.

Vzhľadom na celkovú vzdialenosť, ktorú museli drony na satelitných snímkach prekonať – približne 600 kilometrov z Hadieho ostrova na miesto, kde boli odfotografované, a potom až ku Kerčskému mostu – spotrebovali by palivo s hmotnosťou približne 240 kilogramov. Motor, palivový systém a užitočné zaťaženie pridávajú ďalších približne 300 kilogramov, takže na zvyšok vybavenia lode a jej telo zostáva len 460 kilogramov.

Ďalším dôvodom na pochybnosti o tom, že námorné drony, ktoré Ukrajina predstavila minulú jeseň, boli použité na útok na Kerčský most 17. júla, je skutočnosť, že vyššie vypočítaná palivová účinnosť je štandardná pre prúdové lyže, ktoré vážia menej ako polovicu toho, na čo podľa Ukrajiny prichádzajú jej námorné drony.

Ukrajinská armáda zároveň najmenej trikrát uviedla, že disponuje námornými dronmi s mimoriadne dlhým doletom. V novembri 2022 prokremeľský telegramový kanál Mash informoval, že jeden z týchto bezpilotných lietadiel s dlhším doletom zaútočil na ropný prístav Šešariš v Novorossijsku.

Nedávno, v máji a júni tohto roku, zrejme nový druh ukrajinského dronu zasiahol dve prieskumné lode ruskej Čiernomorskej flotily v otvorených vodách, niekoľko sto kilometrov od Hadieho ostrova. Útok sa údajne nepodaril.

Zároveň sa nedá vylúčiť, že Ukrajina jednoducho získala výkonnejšie a účinnejšie motory pre drony, ktoré predstavila v novembri minulého roka.

Nebezpečenstvo budúcich útokov

Prečo sa však Rusku nepodarilo ochrániť Kerčský most? Hoci prokremeľské ruské médiá šírili exotické príbehy, ako napríklad špekulácie, že pri útoku mohli byť použité britské autonómne podvodné vozidlá REMUS 6000, žiadne dodávky týchto dronov neboli hlásené. Taktiež nie sú vybavené komunikačnými systémami potrebnými na spoľahlivé „manuálne“ ovládanie a sú príliš ľahké na to, aby dokázali dopraviť dostatok výbušnín na spôsobenie škôd, aké boli spôsobené na Kerčskom moste.

Pravdepodobnejšie vysvetlenie, prečo Rusko neochránilo svoj most na Krym, je, že armáda očakávala letecký útok. Zdá sa, že je to tak napriek vlastným skúsenostiam Ruska v Odese, kde námorníctvo vo februári 2023 zneškodnilo most cez ústie Dnestra po tom, čo mesiace ťažších raketových útokov nedokázali spôsobiť dostatočné škody na cieli.

Do budúcnosti ruské námorníctvo pravdepodobne posilní svoju obranu v okolí Kerčského mosta, ako to už urobilo v okolí Sevastopoľa. Pravdepodobne pôjde o plávajúce zábrany pozdĺž celého mosta a lode pobrežnej stráže vyzbrojené guľometmi väčšieho kalibru a prípadne modernejším monitorovacím zariadením.

Nech však Moskva urobí v regióne čokoľvek, stále bude náročné včas odhaliť takéto malé plavidlá a nebezpečenstvo budúcich útokov tak stále hrozí.