V malom meste na Floride sa nekontrolovateľne množia domáce králiky

Niektorí obyvatelia vzali vec do vlastných rúk.

WILTON MANORS. Nemenovaný muž sa pred dvoma rokmi odsťahoval z mesta Wilton Manors v americkom štáte Florida. Nevzal si však so sebou svojich dvoch domácich králikov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tie sa medzi sebou začali nekontrolovateľne množiť. Po malom meste tak teraz pobehuje podľa odhadov 75 králikov. Zvieratá spôsobujú drobné škody, predovšetkým ale trpia vo floridskom teple a sú ľahkou korisťou pre predátorov.

Obyvatelia mesta Wilton Manors preto teraz spriadajú plány, ako králikov zachrániť. Šéf miestnej polície denníku The New York Times povedal, že "bezpečnosť tejto králičej populácie je teraz pre mesto najvyššou prioritou".

Wilton Manors leží neďaleko Fort Lauderdale, asi 50 kilometrov severne od Miami. Ide o malú komunitu obohnanú vodným kanálom, čo je jedným z dôvodov, prečo sa králiky tak rýchlo rozmnožili na takom malom priestore.

Jeden z miestnych obyvateľov Dylan Warfel pre New York Times povedal, že žiadna miestna ochranárska organizácia nemá dostatočnú kapacitu na to, aby králikov pochytala. Niektorí obyvatelia preto vzali vec do vlastných rúk a o zvieratá sa starajú sami.

"Snažím sa zabezpečiť nejakú pomoc, kým všetky umrú," povedala Alicia Griggsová, ktorá si do starostlivosti v nedeľu vzala štyroch králikov.

"Aby sa zamedzilo ďalšiemu množeniu, musíme ich pochytať všetkých. Potrebujú zdravotné prehliadky a musia byť vykastrované, kým si ich ľudia budú môcť vziať k sebe ako maznáčikov," povedala žena a dodala, že "by jej nikdy nenapadlo, že sa toľko dozvie o králikoch".

Iný muž v máji prišiel na komunitné stretnutie s troma králikmi v kočíku.

Teraz, o tri mesiace neskôr, je "králičia otázka" vo Wilton Manors v popredí verejného záujmu. Hoci niektorí tvrdia, že prítomnosť králikov je potešením a mali by sa jednoducho nechať na pokoji, Warfel zdôrazňuje, že to "nie sú divoké zvieratá".

"Mali by byť doma alebo vo zverimexe, vôbec by nemali byť vonku. Veľa z nich trpí ušným svrabom. Musíme s nimi niečo urobiť hneď, nie o dva mesiace," povedal Warfel.

Šéf miestnej polície Gary Blocker v piatok poslal e-mail obyvateľom jednej zo štvrtí mesta s tým, že pokračujú rokovania s ďalšími ochranárskymi organizáciami a mesto zháňa prostriedky na odchyt králikov. "Ak má niekto záujem chovať králika, dajte nám vedieť a pridáme vás na zoznam," napísal.

"Nemyslím, že vec má ľahké riešenie... králiky sú to, čo spája našu komunitu dohromady, a nikto nechce, aby sa im niečo stalo," uviedla Courtney Turneyová, jedna z prvých miestnych, ktorí si prítomnosť králikov v uliciach všimli.