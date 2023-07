Súd zamietol Trumpovu žiadosť o nový proces v prípade ohovárania a útoku

Sudca Trumpovi nariadil vyplatiť odškodné päť miliónov dolárov.

NEW YORK. Federálny súd v New Yorku v stredu zamietol žiadosť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o nový súdny proces v spojitosti so žalobami za ohováranie a sexuálny útok, ktoré naňho podala novinárka E. Jean Carrollová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informovala agentúra DPA citovaná agentúrou TASR, sudca Lewis Kaplan uviedol, že v máji, keď porota Trumpa uznala za vinného z ohovárania a napadnutia, nenastal žiadny justičný omyl, ako tvrdil exprezident USA.

Sudca v máji Trumpovi nariadil vyplatiť Carrollovej odškodné päť miliónov dolárov.

Trump sa však proti rozsudku odvolal a neskôr voči Carrollovej podal žalobu za ohováranie za jej vyjadrenia o znásilnení, ktorého sa exprezident údajne dopustil v 90. rokoch minulého storočia.

Carrollová následne - v máji - podala voči exprezidentovi ďalšiu žalobu za ohováranie a napadnutie, a to za jeho vyjadrenia po ukončení súdneho procesu. Začiatok súdneho procesu v tejto veci bol vytýčený na 15. januára budúceho roka.

Novinárka exprezidenta zažalovala už v novembri roku 2019, keď ho obvinil z ublíženia na cti, ktorého sa Trump údajne dopustil v súvislosti s popieraním svojho konania, keď sa vyjadril, že Carrollová ani "nie je jeho typ". Novinárka uvádzala, že Trump tým poškodil jej povesť i kariéru.

Vlani v novembri novinárka podala žalobu aj za sexuálny útok. Využila pritom nový zákon, ktorý chráni obete sexuálnych útokov aj desaťročia po údajnom čine.