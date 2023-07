Lasvegaská polícia vykonala prehliadku v súvislosti s nevyriešenou vraždou Tupaca Shakura

Prípad sa takmer 30 rokov po raperovej smrti opäť dostal do centra pozornosti.

LAS VEGAS. Lasvegaská polícia potvrdila, že tento týždeň vykonala príkaz na prehliadku v súvislosti s dlho nevyriešenou vraždou rapera a herca Tupaca Shakura. Prípad sa tak takmer 30 rokov po jeho smrti opäť dostal do centra pozornosti. Agentúra AP pritom upozorňuje, že v Nevade nie je stanovená lehota na stíhanie prípadov vraždy.

Shakura, ktorý bol jednou z najplodnejších osobností hip-hopu, smrteľne postrelili v noci 7. septembra 1996 v Las Vegas vo veku 25 rokov. V súvislosti s prípadom nikoho nezatkli a tak už desaťročia pretrváva záujem o incident, v súvislosti s ktorým sa objavilo aj množstvo konšpiračných teórií.

Metropolitná polícia vo vyhlásení informovala, že prehliadka sa uskutočnila v pondelok v neďalekom meste Henderson, ale neuviedla, či identifikovali podozrivého. Nie je jasné ani čo a kde hľadali.

S odvolaním sa na živé vyšetrovanie hovorca oddelenia Aden OcampoGomez v krátkom telefonickom rozhovore pre agentúru AP konštatoval, že o najnovšom vývoji nemôže poskytnúť viac podrobností.

Shakura postrelili, keď sedel v aute s Marionom „Suge“ Knightom, šéfom vydavateľstva Death Row Records. Podľa polície čakali na semafore neďaleko Las Vegas Strip, keď vedľa nich zastavilo ďalšie auto a vypukla streľba. Postreleného Shakura previezli do nemocnice, kde o šesť dní neskôr zomrel. Lasvegaská polícia už v minulosti konštatovala, že vyšetrovanie sa rýchlo zastavilo sčasti aj preto, že svedkovia odmietli spolupracovať.

Shakurova smrť prišla uprostred jeho sporu s rapovým rivalom Notoriousom B.I.G., ktorého napokon tiež smrteľne postrelili o šesť mesiacov neskôr. Dvojica bola navyše v centre neslávne známej rivality medzi východným a západným pobrežím Spojených štátov, ktorá v polovici 90. rokov definovala hip-hopovú scénu. Spor sa rozhorel po tom, čo Shakura vážne zranili pri inej streľbe počas lúpeže vo vstupnej hale hotela v centre Manhattanu.

Otvorene vtedy obvinil B.I.G. a Seana „Diddyho“ Combsa, že o streľbe vopred vedeli, čo obaja rázne popreli. Vyvolalo to však dostatok konfliktov, ktoré viedli k vážnemu rozkolu v hip-hopovej komunite i medzi fanúšikmi.

Shakur, ktorý sa narodil v New Yorku, v spore reprezentoval západné pobrežie po tom, ako podpísal zmluvu s losangeleskou spoločnosťou Death Row Records. B.I.G. a Combs zase pochádzali z východného pobrežia a zastupovali vydavateľstvo Bad Boy Records so sídlom v New Yorku.