Wagnerovci pôsobili v Líbyi relatívne beztrestne. Teraz čelia žalobe žoldnieri aj Prigožin

Slúžili ruským cieľom.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Líbyjský občan, ktorý tvrdí, že unikol pred hromadnou popravou rukami ruských žoldnierov zo skupiny Wagner, podal v utorok na washingtonskom súde žalobu na šéfa skupiny Jevgenija Prigožina.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa žaloby bojovníci nasadení v Líbyi v roku 2019 zavraždili troch členov miestnej rodiny po tom, ako ich bez vysvetlenia zadržali. Žalobca, v tomto prípade líbyjský občan Mohammed Aboujaylah Ali Anbees, prežil.

Vo svojej výpovedi v anglickom jazyku uviedol, že prežil len preto, lebo hral mŕtveho, keď dvaja ruskí žoldnieri zabili jeho otca, brata a švagra, zrejme pri náhodnej opileckej paľbe z pušiek AK-47. Podrobnosti výpovede neboli nezávisle overené.

„Ležal na zemi v kalužiach krvi svojich rodinných príslušníkov“, kým žoldnieri neodišli. Anbees prežil spolu s ďalším zraneným členom rodiny, uvádza sa v správe.

Občianskoprávne konanie na základe federálneho zákona o hrubom porušovaní ľudských práv jednotlivcami je pokusom o vyvodenie zodpovednosti voči Prigožinovi, ktorého neúspešná vzbura v Rusku minulý mesiac uvrhla krajinu do chaosu a skončila sa jeho vyhostením do Bieloruska.

V žalobe je uvedený aj Chalífa Haftar, líbyjský vojenský veliteľ, ktorý v roku 2018 priviedol žoldniersku skupinu do Líbye. Zákon nevyžaduje, aby strany v tomto prípade boli občanmi USA.

Na žiadosť o komentár zaslanú na e-mailovú adresu spojenú so skupinou Wagner a Prigožinom denník Washington Post nedostal odpoveď.

Related article

Related article Potrpí si na kone a drahé autá. Prigožin svoj luxus skrýva Čítajte

Nejasné konflikty

Predtým, ako Prigožin stiahol desaťtisíce žoldnierov do konfrontácie s najvyššími ruskými vojenskými predstaviteľmi v jeho neúspešnej vzbure, zohrali bojovníci kľúčovú úlohu vo vojne na Ukrajine, najmä v bitke o zničené mesto Bachmut.

Mnohí z nich sú bývalí väzni, ktorých oslobodili z ruských väzníc, aby mohli bojovať za skupinu Wagner. Žoldnieri bojovali aj po celom svete, najmä v Afrike a na Blízkom východe.

Zatiaľ nie je jasné, aký praktický dosah by mohla mať Anbeesova žaloba na Prigožina. Vodca wagnerovcov nemá žiadny známy majetok v USA, ktorý by mohol byť zaistený ako náhrada škody. Je tiež veľmi nepravdepodobné, že by vlády Ruska a Bieloruska so súdom spolupracovali.

Anbeesova výpoveď by však mohla upriamiť pozornosť na obvinenia z porušovania ľudských práv skupinou Wagner, ktoré sa hromadia už roky, pričom mnohé z nich sa odohrávajú v kontexte nejasných konfliktov, v ktorých organizácia zrejme konala slobodne a bez väčších následkov.

Podľa výpovede poskytnutej súdu sa Anbees a niekoľko mužských členov rodiny 23. septembra 2019 popoludní viezli autom v blízkosti ich domu v dedine Espiaa neďaleko Tripolisu, keď ich zastavili ozbrojení muži, ktorí ich neskôr sledovali až domov a zadržali ich.

Ozbrojenci ich odviezli v chladiarenskom aute, ktoré zhabali z továrne na výrobu džúsov, a viezli ich niekoľko hodín preč. Vojaci, ktorí pili alkohol, neodpovedali na otázky v arabčine, hoci jeden z nich sa lámanou angličtinou snažil zistiť, či má líbyjská rodina väzby na extrémistickú skupinu známu ako Islamský štát.

V správe sa uvádza, že mužov identifikovali ako wagnerovcov, keďže mali „modré oči“, jasný vojenský výcvik a jazdili na „unikátnom modeli vozidla“. Po tom, ako došlo k streľbe a žoldnieri odišli, Anbees pomohol ujsť jednému zo svojich bratov, ktorý napriek postrelenej nohe prežil. Anbees zostáva v Líbyi.

Ľudskoprávni aktivisti dúfajú, že žaloba podaná v utorok na okresnom súde USA vo Washingtone by mohla byť začiatkom širších snáh o preskúmanie lukratívnej účasti žoldnierskej siete v konfliktoch. Akcie žoldnierov v Líbyi sa uskutočnili roky pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá viedla Prigožina k tomu, aby verejne priznal svoje väzby na túto organizáciu.

Related article

Related article Stiahne Putin žoldnierov z Afriky? Na šancu zbohatnúť už čakajú nové skupiny Čítajte

Wagnerovci pod tlakom

Kip Hale, právnik, ktorý sa špecializuje na zodpovednosť za zverstvá a ktorý pôsobil ako vedúci vyšetrovacieho tímu Nezávislej vyšetrovacej misie OSN v Líbyi, uviedol, že prednesenie obvinení pred súdom by umožnilo overiť a stanoviť fakty. Podľa neho by to mohlo slúžiť ako katalyzátor neskoršej zodpovednosti.

„To však neznamená, že všetci vodcovia skupiny Wagner a všetci ich bojovníci pôjdu pred súd,“ povedal Hale. „Ale vyvíja to na nich tlak, čo je veľmi dôležité pri kontakte s Rusmi.“

Žaloba by mohla zvýšiť tlak aj na Haftara, bývalého generála a spolupracovníka CIA, ktorý má aj americké občianstvo. Haftar už roky využíva wagnerovcov na vedenie vojny proti líbyjskej vláde podporovanej OSN, aby získal kontrolu nad krajinou.

Skupina, ktorá pomáha žalobcovi pri podaní žaloby proti Prigožinovi a Haftarovi, Líbyjsko-americká aliancia, podala proti Prigožinovi niekoľko žalôb za jeho údajnú účasť na mučení a mimosúdnych popravách, na základe zákona o ochrane obetí mučenia z roku 1991. Zákon vyžaduje, aby žalobca preukázal, že boli vyčerpané miestne právne prostriedky nápravy.

„Žiadny člen skupiny Wagner v Líbyi by sa nemal cítiť v bezpečí a všetci musia čeliť spravodlivosti,“ povedal Omar Tabuni z Líbyjsko-americkej aliancie. „Líbyjské rodiny, ktoré prežili a naďalej trpia týmito zločinmi, si zaslúžia ich deň pred súdom.“

Haftar už čelí podaniam vo Virgínii, štáte, kde roky žil a kde mal značné majetkové podiely. Jeden z prípadov je v štádiu riešenia.

Pred podaním utorňajšej žaloby poskytol Anbees správu o smrti svojich rodinných príslušníkov médiám hovoriacim po arabsky. Pod podmienkou zachovania anonymity sa vyjadril aj pre tím vyšetrovacej misie podporovanej OSN, ktorý tento rok navštívil Líbyu a zverejnil správu, v ktorej konštatoval „opodstatnené dôvody“ domnievať sa, že wagnerovci zapojení do prípadu „spáchali vojnové zločiny vraždy, mučenia a krutého zaobchádzania“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nechal zabiť celú rodinu, teraz je voľný. Z frontu sa do Ruska vracajú tisíce trestancov Čítajte

Mier je krehký

Prigožinov osud sa od roku 2019 dramaticky zmenil. Niekdajší predavač hotdogov a magnát so štátnymi zákazkami na stravovanie, ktorý z pozadia organizoval dezinformačné a žoldnierske siete, sa v krátkom čase stal hviezdou v prvej línii vojny na Ukrajine, kde neohrozene kritizoval ruské vojnové úsilie, a nakoniec buričom, ktorý spôsobil otvorenú vzburu, ktorá sa skončila jeho vyhnanstvom do Bieloruska.

Budúcnosť medzinárodných operácií skupiny Wagner teraz zostáva nejasná. Dokumenty amerických tajných služieb, ktoré unikli tento rok, naznačujú, že organizácia viedla operácie v 13 afrických krajinách, hoci rozsah jej akcií sa značne líšil.

V apríli Anas El Gomati, riaditeľ think tanku Sadeq Institute so sídlom v Tripolise, pre denník Washington Post povedal, že Wagnerova skupina je „pravdepodobne najdestabilizujúcejším aktérom, ktorý v súčasnosti pôsobí v Líbyi“.

Podľa mnohých vonkajších hodnotení prišli Prigožinovi bojovníci na pomoc Haftarovej samozvanej Líbyjskej národnej armáde. Odborníci označili konflikt v Líbyi za proxy vojnu, v ktorej ruský štát podporuje Haftara, spojenca Egypta, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Väčšina európskych krajín, ako aj Turecko a Katar podporili vládu so sídlom v Tripolise, ktorú uznala OSN.

Hoci sa väčšina bojov skončila v roku 2020, ide len o krehký mier. Líbyjská národná armáda naďalej drží veľkú časť najvýchodnejšej Líbye. V januári uskutočnil riaditeľ CIA William J. Burns vzácnu návštevu krajiny a požiadal lídrov, aby vyhostili ruský personál a uskutočnili dlho odkladané celoštátne voľby.

V správe predloženej minulý rok britskému parlamentnému výboru pre zahraničné veci sa uvádza, že skupina Wagner mohla vo východnej Líbyi pôsobiť „relatívne beztrestne“ a že od roku 2020 skupina pôsobila „pod výplatnou listinou Moskvy a slúžila ruským cieľom“.

Na tejto správe sa podieľal aj Salvador Rizzo z denníka Washington Post.