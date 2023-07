Americkému vojakovi, ktorý prebehol do KĽDR, hrozilo disciplinárne konanie

Vojak sa stal za takmer päť rokov prvým Američanom zaisteným v tejto izolovanej krajine.

SOUL/WASHINGTON. Americkému vojakovi, ktorý prebehol z Južnej do Severnej Kórey, hrozilo v Spojených štátoch vojenské disciplinárne konanie. Vojaka po prebehnutí do Severnej Kórey zrejme zadržali a stal sa tak prvým Američanom zaisteným v tejto izolovanej krajine za takmer päť rokov.

Dvaja nemenovaní americkí predstavitelia pre agentúru AP uviedli, že vojakom, ktorý prebehol do KĽDR, je 23-ročný Travis King. Toho len 10. júla prepustili z juhokórejského väzenia, kde strávil takmer dva mesiace pre obvinenia z fyzického napadnutia. Tento týždeň sa mal vrátiť do USA, kde by mu mohlo hroziť vojenské disciplinárne konanie a následné prepustenie z armády.

V pondelok vojaka eskortovali na letisko v Južnej Kórey, odkiaľ mal odletieť naspäť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas.

Vojak však do lietadla smerujúceho do USA napokon nenastúpil, opustil letisko a následne sa pridal k účastníkom exkurzie do pohraničnej obce Pchanmundžom, kde v utorok popoludní miestneho času prebehol na druhú stranu hranice.

Americký minister obrany Lloyd Austin potvrdil, že v Severnej Kórey podľa dostupných informácií skutočne zadržali príslušníka armády USA. Minister zdôraznil, že mu ide predovšetkým o to, aby vojak neutrpel žiadnu ujmu.

Veliteľstvo síl OSN v Južnej Kórei uviedlo, že na riešení incidentu spolupracuje so severokórejskými úradmi. Severokórejské štátne médiá o americkom prebehlíkovi bezprostredne neinformovali.