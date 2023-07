Počet obetí kenského pastora, ktorý prikázal svojim nasledovníkom hladovať, prekročil štyristo

Nikoho zatiaľ oficiálne neobvinili.

NAIROBI. Počet ľudí, ktorí zomreli v súvislosti s kenskou sektou, prekonal 400. Polícia totiž v pondelok exhumovala ďalších 12 tiel pravdepodobných nasledovníkov pastora, ktorý im nariadil hladovať až na smrť, aby sa stretli s Ježišom.

Pastor Paul Mackenzie, ktorého spájajú s kultom v Malindi, v pobrežnej oblasti Kene, je v policajnej väzbe. Spolu s ním zadržiavajú aj ďalších 36 podozrivých. Nikoho z nich zatiaľ oficiálne neobvinili.

Regionálna komisárka Rhoda Onyancha v pondelok informovala, že počet mŕtvych stúpol na 403, pričom 95 ľudí sa podarilo zachrániť.

Kenskému Červenému krížu v meste Malindi dosiaľ nahlásili už asi 613 nezvestných a detektívi stále nachádzajú masové hroby.

Niektorí podozriví a zachránení začali minulý mesiac vo väzení a v záchrannom centre držať hladovku, čo podnietilo prokurátora, aby ich postavil pred súd pre pokus o samovraždu. Väčšina z nich súhlasila, že začne znovu jesť, jeden podozrivý však vo väzbe zomrel.

Mackenzie sa do zalesnenej oblasti presťahoval v roku 2019 po tom, ako mu zatvorili kostol pre kázne, v ktorých okrem iného vyzýval deti, aby nechodili do školy. Predtým ho zatkli a prepustili na kauciu v súvislosti so zmiznutiami detí.