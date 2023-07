Viac než polovica Britov považuje brexit za chybu, ukázal prieskum

Narástol počet ľudí, ktorí by hlasovali za opätovné členstvo v Európskej únii.

LONDON. Viac ako polovica Britov považuje odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie v roku 2016 za chybné rozhodnutie. Vyplýva to z najnovších výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov, podľa ktorého ide o nový rekord.

Chcú späť Úniu

Celkovo sa na prieskume zúčastnilo vyše 2000 ľudí. Päťdesiatsedem percent opýtaných uviedlo, že brexit bol chybou. Naopak, 32 percent Britov si myslí, že rozhodnutie o odchode z EÚ bolo správne.

Takmer dve tretiny respondentov (63 percent) považujú v súčasnosti brexit skôr za neúspech v porovnaní s dvanástimi percentami Britov, ktorí tvrdia opak. Osemnásť percent opýtaných si myslí, že v prípade brexitu nejde ani o úspech, ani o neúspech.

Ak by sa dnes konalo referendum, vyše polovica Britov (55 percent) by hlasovala za opätovné členstvo v EÚ, čo predstavuje nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s prieskumom z januára 2021. Menej ako tretina opýtaných (31 percent) by sa vyslovila za zotrvanie mimo Európskej únie, čo je o šesťpercentný pokles v porovnaní s rokom 2021. Najnovšie výsledky podľa YouGov predstavujú "mierny posun" oproti prieskumu spred dvoch rokov.

Ekonomika bez Európskej únie

Britský premiér Rishi Sunak v máji povedal, že brexit prináša výhody v oblasti ním presadzovanej politiky vytvárania špeciálnych ekonomických zón v prístavoch a zníženia DPH, ktorá podľa neho zlacní pivo a hygienické výrobky. Tieto zóny, v ktorých sa uplatňujú daňové a colné úľavy a zjednodušené obchodné pravidlá, podľa ekonómov pravdepodobne neoživia britskú ekonomiku, ako nástroj regionálneho rozvoja môžu však mať obmedzený efekt.

Britské obchodné investície od polovice roka 2016 na rozdiel od ostatných vyspelých ekonomík takmer nerástli, dodáva Reuters. Zatiaľ čo ekonómovia podporujúci brexit poukazujú na skutočnosť, že prílev kapitálu pred rokom 2016 výrazne rástol a musel sa spomaliť, prieskumy medzi podnikateľmi poukazujú na brexit ako na jednu z príčin stagnácie.