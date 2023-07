Týždeň na Ukrajine: Putin hovorí o terorizme a neručí, že nezaútočí na lode s obilím

Zhrnutie udalostí týždňa.

KYJEV, BRATISLAVA. Donald Trump zavolá a Vladimir Putin s Volodymyrom Zelenským hneď prídu. Majú predsa dobré vzájomné vzťahy a chápu, že americký prezident chce len čím skôr ukončiť ničivú vojnu.

„Už nemôžete bojovať, musíte sa dohodnúť,“ povie im Trump hneď po príchode. A potom príde varovanie, ktoré má Putina presvedčiť, aby naozaj stiahol vojakov z Ukrajiny: „Ak sa nedohodnete, poskytneme im mnoho. Dáme im viac, ako kedy mali.“

Asi takto si americký exprezident predstavuje, že do 24 hodín dosiahne mier na Ukrajine, ak sa bude môcť vrátiť do Bieleho domu. Svoj plán predstavil cez víkend na obrazovkách Fox News . Nešlo by teda o ukončenie pomoci napadnutému štátu, ale vyhrážka Rusku, že pomoc bude ešte väčšia.

Trump sa však do Bieleho domu môže vrátiť najskôr 20. januára 2025 a vojna tak bude zrejme ešte nejaký čas pokračovať. V posledných dňoch navyše neprichádzajú žiadne náznaky, že by sa bojujúce strany mali posadiť za rokovací stôl.

Naopak, rozpadla sa jediná funkčná dohoda, ktorú od ruskej invázie vyrokovali a v čase pokračujúcej ukrajinskej protiofenzívy prišiel útok na Kerčský most spájajúci okupovaný Krym s ruským vnútrozemím.

Putin po výbuchoch hovoril o teroristickom útoku na miesto, ktoré nemá žiadny vojenský význam, a sľúbil odvetné kroky. K množstvu obetí jeho invázie tak zrejme pribudnú ďalšie vrátane civilistov. Do konca júna ich podľa OSN zomrelo takmer desaťtisíc.

Putin sa tiež vyhráža, že ak Ukrajinci začnú používať Američanmi dodanú kazetovú muníciu, začnú ju používať aj Rusi. Human Rights Watch pritom už zdokumentovala prípady, keď tieto kontroverzné zbrane Rusi na ukrajinskom území použili, pričom nimi nečistili mínové polia a obranné línie útočníka – ako to majú podľa oficiálnych vyjadrení v pláne Ukrajinci –, ale ničili domy, školy, nemocnice a zabíjali civilistov.

Prinášame prehľad hlavných udalostí posledného týždňa vojny na Ukrajine, ktorá trvá už 510 dní.

Výbuch, ktorý ohrozí zásobovanie

Ukrajinská protiofenzíva pokračuje, no z udalostí posledných dní bude mať najväčší dosah zrejme útok na Kerčský most, ktorý spája Rusmi okupovaný Krym s ruskou pevninou.

Na moste došlo k dvom výbuchom, zomreli dvaja ľudia. Rusko okamžite obvinilo Ukrajinu z teroristického útoku, no Kyjev sa k zásahu oficiálne neprihlásil, rovnako ako sa k podobným akciám nehlásil ani v minulosti.

Ukrajinskí predstavitelia sa však netaja tým, že most považujú za legitímny cieľ – prebieha cezeň zásobovanie ruských vojakov, zároveň je symbolom okupácie Krymu a aj čiernou stavbou.

V mediálnom priestore sa však objavili aj špekulácie, že na most zaútočili Rusi sami, aby to mohli použiť ako zámienku na odstúpenie od dohody o vývoze obilia.

Aj Rusko chápe most ako symbol pripojenia Krymu, no už druhý útok naň v poslednom roku naznačuje, že ho nevie celkom ubrániť.

Ruské ministerstvo dopravy tvrdí, že výbuchy nepoškodili piliere mosta ani železničnú trať, ktorej prevádzka sa obnovila už po niekoľkých hodinách od výbuchu. Z Krymu začínajú vo veľkom odchádzať ruskí dovolenkári a keďže nateraz sa autom cez most nedostanú, môžu komplikovať zásobovanie cez okupované pobrežie Azovského mora.