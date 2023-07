Kličko pre SME: Ak sa Rusi znovu pokúsia obsadiť Kyjev, máme pre nich nachystaných veľa prekvapení

Rozhovor so starostom Kyjeva Vitalim Kličkom.

Bolo by chybou, keby sme sa teraz rozprávali o politických ambíciách. Ak by sme túto vojnu nevyhrali, môžeme hovoriť akurát tak o voľbách v ruskej ríši, hovorí pre SME starosta Kyjeva VITALIJ KLIČKO, o ktorom sa špekuluje, že by v ďalších voľbách mohol kandidovať proti Volodymyrovi Zelenskému.

„Jednota v Ukrajine, alebo aj okolo nej, je kľúčom k mieru a slobode,“ hovorí Kličko. „Občania totiž od nás očakávajú jednotu, ktorá nás dovedie k úspechu.“

V rozhovore Vitalij Kličko hovorí aj: Či ako primátor hlavného mesta krajiny vo vojne čerpá aj zo skúseností zo svojich boxerských čias.

Prečo podľa neho Rusi stále ostreľujú Kyjev.

Či má obavy, že sa Rusi znovu pokúsia obsadiť hlavné mesto.

Ako by mala prebiehať rekonštrukcia Ukrajiny po vojne a v čom môže byť inšpiráciou Slovensko.

Aký bol od začiatku vojny váš najťažší moment v kresle primátora?

Marec minulého roka, na začiatku vojny. Bol som na na železničnej stanici, počas evakuácie a jedno z detí, ktoré tam čakali, plakalo. Prišiel som k nemu, pýtal sa na rodičom.

Povedal som mu, nech sa neobáva, že prídu čoskoro. Ale ženy, ktoré to počuli, mi neskôr povedali, že sa tomu chlapcovi boja povedať, že už je na sám, jeho rodičov zabili.

Na Ukrajine máme tisícky takýchto príbehov. Je to obrovská tragédia pre milióny ľudí v našej krajine. To je zároveň pre nás aj obrovskou motiváciou túto vojnu zastaviť.

Ako sa vyrovnávate so zodpovednosťou, ktorá prichádza s pozíciou primátora hlavného mesta?

Máme zodpovednosť za našich obyvateľov. Nečakali sme, že Rusi minulú zimu zničia naše elektrárne a kritickú infraštruktúru. Hovorím o genocíde.

Vedeli, že v Kyjeve žije viac ako tri milióny obyvateľov, chceli, aby sme tam v zime pomrzli. Putin chce Ukrajinu bez Ukrajincov.

V lepšom prípade, aby sme sa zbalili a odišli do Európy a nechali mu našu krajinu napospas. Ale Ukrajina je náš domov, sú to naše mestá, naša krajina, a musíme za ňu bojovať.

Pomohli vám v tejto situácii skúsenosti, ktoré ste nabrali ako profesionálny boxer?