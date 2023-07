S Virgin Galactic poletia do vesmíru aj výherkyne v lotérii a bývalý olympionik

Stroj Virgin Galactic v júni vyletel do suborbitálneho priestoru so svojimi prvými platiacimi pasažiermi.

WAHINGTON. Na ďalšom vesmírnom lete súkromnej spoločnosti Virgin Galactic sa zúčastní aj istá matka s dcérou z Karibiku, ktoré vyhrali letenky v lotérii, ako aj 80-ročný bývalý olympionik.

Stroj Virgin Galactic, spoločnosti založenej britským miliardárom Richardom Bransonom, v júni vyletel do suborbitálneho priestoru so svojimi prvými platiacimi pasažiermi – príslušníkmi talianskych vzdušných síl.

Zdravotná koučka, študentka, či dobrodruh

Išlo o dlho očakávaný úspech, ktorý spoločnosť vrátil do diania v rozvíjajúcom sa sektore súkromných vesmírnych letov.

Ďalšia misia s názvom 'Galactic 02' je naplánovaná na 10. augusta a uskutoční sa z kozmodrómu Spaceport America v štáte Nové Mexiko, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Na palube bude Keisha Schahaffová, zdravotná koučka z Antiguy a Barbudy, ktorá vyhrala let v lotérii. V rámci akcie sa vyzbieralo 1,7 milióna dolárov pre neziskovú organizáciu Space for Humanity. Jej cieľom je rozšíriť ľuďom možnosti v prístupe do vesmíru. Pridá sa k nej aj jej 18-ročná dcéra Anastatia Mayersová, ktorá študuje filozofiu a fyziku v Škótsku.

Vesmírne lety spoločnosti Virgin Galactic fungujú s pomocou obrovského dopravného lietadla, ktoré vzlietne z pristávacej dráhy, naberie výšku a potom vypustí raketou poháňané vesmírne plavidlo. To potom zamieri do suborbitálneho priestoru.

Na palube bude aj Jon Goodwin, 80-ročný dobrodruh, ktorý sa v roku 1972 zúčastnil na letných olympijských hrách v Mníchove ako kanoista za Britániu. Goodwinovi v roku 2014 diagnostikovali Parkinsonovu chorobu a bude druhou osobou s týmto ochorením, ktorá pocestuje do vesmíru.

Vesmírna turistika

Cestujúci zažijú niekoľko minút beztiaže vo výške približne 85 kilometrov nad morom a potom sa stroj vráti na Zem.

Spoločnosť Virgin Galactic, založená v roku 2004, predala približne 800 leteniek na miesta v budúcich komerčných letoch – 600 v rokoch 2005 – 2014 za 200-tisíc až 250-tisíc dolárov, a 200 odvtedy za 450-tisíc dolárov.

Firma Virgin Galactic konkuruje v oblasti suborbitálnej vesmírnej turistiky spoločnosti Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, ktorá už vyslala do vesmíru 32 ľudí pomocou rakety s vertikálnym vzletom.

Od nehody v septembri 2022 počas bezpilotného letu sa však neuskutočnil žiaden let rakety Blue Origin. Spoločnosť v marci prisľúbila, že vesmírne lety čoskoro obnoví.