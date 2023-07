V púšti na hraniciach Líbie s Tuniskom našli pohraničníci desiatky migrantov

Migrantov údajne deportovalo Tunisko.

TRIPOLIS. Príslušníci líbyjskej pohraničnej stráže zachránili cez víkend desiatky migrantov, ktorí tvrdia, že tuniské úrady ich odviezli do púšte, kde ich nechali bez vody, jedla a prístrešia.

Migranti boli podľa nich vyčerpaní a dehydrovaní, sedeli alebo ležali na piesku a pred spaľujúcim slnkom sa snažili chrániť v tieni kríkov.

Skupina najmenej 80 migrantov sa našla v neobývanej oblasti pri meste Asah ležiacom neďaleko tunisko-líbyjských hraníc, takmer 150 kilometrov západne od Tripolisu. Líbyjskí pohraničníci im dali vodu a migrantov – najskôr ženy a deti – odviedli do útulku.

Vo videu zdieľanom na facebookovej stránke líbyjskej jednotky, ktorá hliadkuje na hraniciach, jeden z migrantov hovorí, že "tuniská polícia nás deportovala do Líbye". "Bez pomoci líbyjskej pohraničnej stráže by sme zomreli v púšti," povedal muž a dodal, že by sa rád vrátil do Tuniska, kde zostala jeho manželka a deti.

Stovky migrantov z krajín subsaharskej Afriky utiekli alebo ich vyhnali z tuniského mesta Sfax do pohraničia s Líbyou a Alžírskom po tom, čo tam 3. júla vypukli rasovo motivované nepokoje vyvolané zabitím Tunisana v hádke medzi miestnymi obyvateľmi a migrantmi.

Prístav Sfax je východiskovým bodom pre mnohých migrantov z chudobných a násilím zmietaných krajín, ktorí hľadajú lepší život v Európe, kam sa dostávajú riskantnou plavbou cez Stredozemné more.

Tuniský Červený polmesiac uviedol, že po 3. júli poskytol prístrešie viac ako 600 migrantom. Organizácia Tuniské fórum pre hospodárske a sociálne práva (FTDES) v piatok uviedla, že na západe Tuniska pri alžírskych hraniciach bolo nájdených asi 165 migrantov, nespresnilo však, kto sa ich ujal.