Ako zo štúdia Pixar. Najväčšia výletná loď na svete zatiaľ zožala viac posmeškov ako obdivu

Niektorí neskrývali zdesenie.

WASHINGTON. Predstavenie najväčšej výletnej lode sveta Icon of the Seas (Ikona morí) vyvolalo zmiešané reakcie.

Gigantické žiarivými farbami hýriace plavidlo spoločnosti Royal Caribbean International niektorí označili za monštrózne a pripomenuli stroskotanie Titaniku, ktorý išiel ku dnu po náraze do ľadovca pri svojej prvej plavbe v roku 1912.

Novú výletnú loď postavenú vo Fínsku čaká prvá oficiálna plavba v januári budúceho roka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Loď s 20 palubami bude mať viac ako 20 reštaurácií a 15 barov, sedem bazénov, deväť víriviek a šesť tobogánov, minigolf aj horolezeckú stenu.

Miesto si v nej nájde 5610 hostí, o ktorých sa bude starať asi 2350 členov posádky. Spoločnosť tvrdí, že plavidlo "s najväčším akvaparkom na mori" úplne zmení podobu výletných plavieb.

Prvé zábery lode, ktorú teraz testujú, vzbudili na sociálnych sieťach zmiešané reakcie. Niektorí vyjadrili zdesenie a plavidlo označili za "monštrózne".

"Čo sa týka predstáv pekla, toto je tá najpekelnejšia," napísal jeden človek na twitteri v reakcii na snímku lode. "Je mi ľúto, ale toto je nočná mora," uviedol ďalší.

"Najväčšia monštrózna výletná loď na svete, Icon of the Seas. Maximálna kapacita 7600 osôb, 20 podlaží, päťkrát väčšia ako Titanic. To vôbec nevyzerá pohodovo," napísal iný používateľ. Niektorí vizualizáciu lode prirovnali k filmom zo štúdia Pixar.

Mnohí tiež odkázali na zaoceánsky parník Titanic, ktorý je od svojho stroskotania v roku 1912 na dne Atlantického oceánu v hĺbke okolo 3800 metrov.

"Netflix si zabezpečil práva na Titanic 2: Icon of the Seas," napísal jeden používateľ. "Myslím, že som ten film už videl a Jackovi sa nepáčil koniec," poznamenal ďalší s odvolaním sa na kultový film z roku 1997.

Napriek kritike je však o plavby veľký záujem. Vlani v októbri spoločnosť hlásila najviac rezervácií za jediný deň vo svojej 53-ročnej histórii.