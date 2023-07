Na pláži pri New Yorku našli celkovo 11 tiel, podozrivého zatkli po viac ako desiatich rokoch

Heuermanna obvinili zatiaľ z troch vrážd.

NEW YORK. Viac ako desať rokov po sérii vrážd žien blízko New Yorku zatkla polícia podozrivého. Architekt Rex Heuermann teraz čelí obvineniu z troch vrážd, zo štvrtej je podozrivý. Od roku 2010 sa na pláži Gilgo Beach, ktorá leží východne od New Yorku, našlo celkovo 11 tiel.

K zatknutiu a obvineniu muža viedli nové poznatky, medzi ktoré patria stopy DNA aj mobilné dáta. Heuermann, ktorý je teraz vo väzbe, tvrdí, že je nevinný.

Podľa prokurátorov ale zavraždil tri ženy, ktoré sa živili ako sexuálne pracovníčky. Ich telá sa našli v roku 2010 blízko tela ďalšej obete, z ktorej vraždy je Heuermann tiež podozrivý.

V roku 2010 a 2011 sa v oblasti Gilgo Beach našli telá celkovo deviatich žien, jedného muža a jedného dieťaťa. Nakoľko spolu tieto prípady súvisia, nie je podľa agentúry DPA jasné. Vyšetrovatelia sú ale presvedčení, že minimálne za niektorými z násilných činov mohol byť sériový páchateľ.