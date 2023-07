Pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo alebo zmizlo tento rok takmer tristo detí

Každý týždeň zomrie alebo zmizne takmer 11 detí.

RÍM. Najmenej 289 detí zahynulo alebo sa stratilo tento rok pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more do Európy. Znamená to, že každý týždeň zomrie alebo zmizne takmer 11 detí. V piatok to oznámil Detský fond OSN (UNICEF).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

UNICEF sa tiež domnieva, že od roku 2018 zomrelo alebo zmizlo v strednej oblasti Stredomoria na ceste do Európy približne 1500 detí. Súčasne pripúšťa, že skutočný počet detských obetí riskantných plavieb na tejto trase môže byť ešte vyšší.

Detský fond OSN zároveň uvádza, že od januára tohto roka dorazilo zo severu Afriky k brehom Talianska 11 600 detí, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s rovnakom období v roku 2022. Väčšina detí sa vydáva na plavbu z Líbye a Tuniska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mimovládky zachraňujúce migrantov kritizujú nový taliansky zákon, riskuje podľa nich životy Čítajte

Výkonná riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová zdôraznila potrebu urobiť viac na vytvorenie bezpečných a legálnych ciest, ktoré poskytnú deťom prístup k azylu. Zároveň vyzvala na posilnenie úsilia o záchranu životov na mori.

"V konečnom dôsledku treba urobiť oveľa viac pri riešení základných príčin, ktoré nútia deti riskovať svoje životy," dodala.