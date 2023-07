Ruského aktivistu nevpustili do Srbska, uviazol na letisku v Belehrade

Srbské úrady sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.

BELEHAD. V Srbsku žijúcemu ruskému protivojnovému aktivistovi Pjotrovi Nikitinovi srbské úrady nepovolili opätovný vstup do krajiny, keď sa vracal zo zahraničia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nikitin pre AP spresnil, že ho zastavili počas pasovej kontroly na belehradskom letisku vo štvrtok skoro ráno po tom, čo sa do Srbska vrátil z dovolenky v Portugalsku. Rozhodnutie nevpustiť ho do Srbska označil za "svojvoľné a nelegálne".

Napriek tomu, že sa Srbsko oficiálne usiluje o členstvo v Európskej únii, udržiava aj priateľské vzťahy s Ruskom a odmieta zaviesť voči Moskve Západom presadzované sankcie za vojenskú inváziu na Ukrajine.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V bieloruskom väzení zomrel ďalší Lukašenkov kritik, karikaturista Ales Puškin Čítajte

Pjotr Nikitin má ruské i holandské občianstvo a povolenie na pobyt v Srbsku, kde žije už niekoľko rokov, píše AP. Ako spresnil, pokúšal sa dostať do Srbska na svoj holandský pas, na belehradskom letisku ho však zastavili a nariadili mu návrat do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ priletel.

"Strávil som celú noc v zóne (belehradského) letiska Nikolu Teslu, kde sa vykonávajú pohraničné kontroly... Zostanem tu, kým ma nepustia domov či nedeportujú násilím," dodal Nikitin.

Srbské úrady sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.

Prodemokratický aktivista Nikitin je známy ako otvorený kritik ruskej invázie na Ukrajinu a režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Bol jedným z organizátorov protivojnových a prodemokratických protestov v Srbsku.

Od začiatku vojny na Ukrajine prišlo do Srbska zhruba 200-tisíc ruských občanov - srbské úrady totiž od Rusov nevyžadujú víza. Množstvo Rusov tam utieklo pred povolaním do armády či presunulo svoje podnikanie do Srbska ako do krajiny, kde neplatia sankcie.

Spojené štáty tento týždeň uvalili sankcie na proruského šéfa srbských tajných služieb Aleksandra Vulina pre obvinenia z podielu na nelegálnych zásielkach zbraní, obchodu s drogami a za zneužívanie verejného úradu.