Nomináciám na ceny Emmy vládne Boj o moc

LOS ANGELES. Zo oznamu nominácií na televízne ceny Emmy dominuje televízia HBO, ktorej elitné trio seriálov Boj o moc (2018 - 2023), Biely lotos (2021) a The Last of Us (2023) si dokopy na konto pripísalo neuveriteľných 74 nominácií.

Dominantnou témou, ktorá zatemňuje scénu, je však podľa agentúry AP štrajk scenáristov a hroziaca možnosť, že sa k nim už čoskoro pridajú aj herci.

Zoznamu kandidátov vládne Boj o moc a jeho hlboko dysfunkčná dynastia Royovcov, ktorá si vo svojej štvrtej a poslednej sezóne pripísala na konto 27 nominácií, vrátane kategórie najlepšia dráma, v ktorej triumfovala dvakrát za posledné tri roky. Nominácie za herecké výkony v hlavných úlohách si vyslúžili Brian Cox, Jeremy Strong a Kieran Culkin a tiež herečka Sarah Snook.

Adaptácia úspešnej videohry The Last of Us s Bellou Ramsey a Pedrom Pascalom v hlavných úlohách má v hre 24 nominácií a prekliati dovolenkári v sicílskom letovisku z druhej sezóny Bieleho lotosu si vyslúžili 23 nominácií.

Medzi seriálmi nominovanými na hlavnú cenu v dramatickej kategórii spomenutú trojicu dopĺňajú Andor (2022), Volajte Saulovi (2015 - 2022), Koruna (2016 - 2023), Rod draka (2022) a Yellowjackets (2021).

Komediálnemu žánru vládne Ted Lasso (2020 - 2023) s 21 nomináciami a medzi seriálmi nominovanými v tomto žánri ho dopĺňajú Základná škola Willarda Abbotta (2021), Barry (2018 - 2023), Medveď (2022), Jury Duty (2023), Úžasná pani Maiselová (2017 - 2023), Iba vraždy v budove (2021) a Wednesday (2022).

Možnosť, že priemysel oslabia dva štrajky, by však mohla utlmiť akúkoľvek radosť nominovaných a tiež galavečer naplánovaný na 18. septembra.