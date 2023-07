Britský minister vyvolal rozruch. Kyjev by mal byť vďačnejší, tvrdí

Sunakov hovorca výroky bagatelizoval.

VILNIUS. Britský minister obrany Ben Wallace vzbudil rozruch, keď navrhol, aby Ukrajina bola vďačnejšia za vojenskú podporu Západu a nesprávala sa k spojencom ako k americkému internetovému predajcovi Amazon.

Wallace to vyhlásil v litovskom Vilniuse, kde sa končí summit NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok kritizoval ako absurdnú absenciu časového plánu dosiahnutia ukrajinského členstva v NATO.

V druhý deň summitu však od kritiky upustil a uviedol, že výsledky sú dobré, aj keď nie ideálne.

"Či sa nám to páči, alebo nie, ľudia chcú vidieť vďačnosť," povedal Wallace novinárom na summite NATO. Dodal, že Ukrajina presviedča ostatné krajiny, aby sa vzdali vlastných zásob zbraní.

V komentároch citovaných viacerými britskými médiami, vrátane denníka The Times či denníka The Guardian, Wallace uviedol, že od zákonodarcov vo washingtonskom Kapitole počul "reptanie", že "nie sme Amazon".

"Chcem povedať, že to je pravda," uviedol Wallace. "Povedal som im to vlani v júni: Povedal som Ukrajincom potom, ako som išiel 11 hodín, aby som (od nich) dostal zoznam: Ja nie som Amazon," uviedol podľa britských médií.

Hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka Max Blain tieto výroky bagatelizoval.

"Myslím, že ste od prezidenta Zelenského opakovane počuli, a napokon aj dnes, o jeho vďačnosti ľudu Spojeného kráľovstva za jeho podporu a veľkorysosť," uviedol.

Dodal, že "britská vláda a ľud budú Ukrajinu vytrvalo podporovať".

Zelenskyj po utorkovej kritike privítal oznámenie aliančných krajín o nových balíkoch vojenskej podpory či dohodu na úprave budúceho prístupového procesu do Aliancie, povedal ale, že ako ideálny výsledok by si predstavoval pozvánku do NATO.