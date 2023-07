Británia uvalila sankcie na spoločnosti napojené na bojujúce strany v Sudáne

Británia chce prostredníctvom sankcií zastaviť prísun financií a zbraní znepriateleným sudánskym ozbrojeným zložkám.

LONDÝN. Britská vláda oznámila zavedenie sankcií voči firmám, ktoré sú podľa nej napojené na strany ozbrojeného konfliktu v Sudáne.

Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že chce prostredníctvom sankcií zastaviť prísun financií a zbraní znepriateleným sudánskym ozbrojeným zložkám.

Prijaté reštrikcie postihujú tri spoločnosti spájané so sudánskou armádou a ďalšie tri firmy prepojené so súperiacimi polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF).

Sankcie zakazujú britským občanom, spoločnostiam a bankám spolupracovať s uvedenými subjektmi. Strany konfliktu by to malo motivovať k tomu, aby sa zapojili do mierového procesu.

"Obe strany sa v tejto úplne neopodstatnenej vojne dopustili viacnásobného porušenia prímeria," povedal britský minister zahraničných vecí James Cleverly, podľa ktorého iniciátori bojov svojim nezodpovedným konaním ničia životy miliónov ľudí.