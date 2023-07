Štát Iowa schválil takmer úplný zákaz interrupcií

Doteraz bolo v Iowe možné absolvovať potrat do 20. týždňa tehotenstva, nový zákon ho povoľuje len do šiesteho týždňa.

DES MOINES. Zákonodarný zbor v americkom štáte Iowa v utorok schválil zákon, ktorý vo väčšine prípadov zakazuje umelé prerušenie tehotenstva od obdobia po približne šiestich týždňoch. Guvernérka Kim Reynoldsová uviedla, že zákon podpíše v piatok.

Za zákon hlasovalo 56 kongresmanov a 34 bolo proti. Senátori ho neskôr schválili pomerom hlasov 32:17. Podporili ho najmä republikáni, ktorý majú prevahu v oboch komorách.

Debata trvala viac než 14 hodín, demokratickí zákonodarcovia vzniesli viacero námietok a zástancovia interrupcií demonštrovali pred budovou zákonodarného zhromaždenia.

Najvyšší súd v tomto štáte v júni zamietol obnovenie platnosti rovnakého zákona, ktorý Reynoldsová podpísala v roku 2018. Guvernérka výsledok utorkového hlasovania označila za jasnú odpoveď.

V súčasnosti je v Iowe možné absolvovať interrupčný zákrok až do 20. týždňa tehotenstva. Nový zákon vstúpi do platnosti bezprostredne po podpísaní v piatok. Zakáže umelé prerušenie tehotenstva v takmer všetkých prípadoch, keď už bola zaznamenaná činnosť srdca. To býva zvyčajne okolo šiesteho týždňa.

Najvyšší súd Spojených štátov vlani v júni zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Interrupcie odvtedy takmer úplne zakázalo 14 štátov USA, pripomína Reuters.