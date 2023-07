V Suluskom mori objavili vrak lietadlovej lode. USS Ommaney Bay zasiahol pilot kamikadze

Loď sa potopila 4. januára 1945.

Veľké japonské samovražedné lietadlo sa v zmätku bojov nepozorovane prešmyklo a zamierilo na americkú lietadlovú loď USS Ommaney Bay.

Hoci kapitán lode Big O Howard L. Young rozmiestnil viac pozorovateľov na ochranu pred útokmi kamikadze, nikto prilietajúceho nepriateľa nevidel, kým nebolo neskoro.

V Suluskom mori pri Filipínach narazilo 4. januára 1945 okolo piatej popoludní japonské lietadlo do lietadlovej lode. Výbuchy dvoch bômb spôsobil požiare a viedli k ďalším výbuchom bômb a torpéd. Zahynulo 95 Američanov.

V pondelok, 78 rokov po tom, čo bol dymiaci trup lode opustený a zámerne potopený inou americkou loďou, veliteľstvo námornej histórie a dedičstva vo washingtonskom Navy Yarde oznámilo, že vrak lode Big O sa podarilo identifikovať.

Ide o posledný zo série nedávnych objavov potopených vojnových lodí z druhej svetovej vojny, ku ktorým prispela nová technológia.

Minulý rok sa našiel vrak torpédoborca USS Samuel B. Roberts v hĺbke 6895 metrov pri filipínskom ostrove Samar.

Vlani v Juhočínskom mori našli pozostatky japonskej dopravnej lode Montevideo Maru. V roku 1942 ju potopila americká ponorka, ktorej posádka nevedela, že japonská loď prevážala viac ako tisíc prevažne austrálskych vojnových zajatcov.

Absolútne žiadne pochybnosti

„Zátoka Ommaney je miestom posledného odpočinku amerických námorníkov, ktorí priniesli najvyššiu obeť pri obrane svojej krajiny,“ vyhlásil riaditeľ historického veliteľstva, kontradmirál vo výslužbe Samuel J. Cox.

„Tento objav umožňuje rodinám tých, ktorí zahynuli, uzavrieť určitú časť života a nám všetkým dáva ďalšiu príležitosť pripomenúť si a uctiť si ich službu nášmu národu,“ povedal.

Oddelenie veliteľstva pre podmorskú archeológiu použilo na pozitívnu identifikáciu vraku kombináciu podmorského prieskumu a videozáznamov, ktoré poskytli dve austrálske potápačské firmy Sea Scan Survey a DPT Scuba.

Cox v telefonickom rozhovore povedal, že vrak na mieste spozorovali a predbežne preskúmali už pred niekoľkými rokmi.

Lietadlová loď USS Ommaney Bay. (zdroj: Naval History and Heritage Command)

„Nikde v okolí sa nenachádza žiadna iná eskortná lietadlová loď, takže sme si boli celkom istí, že to je to, čo to bolo a kde to bolo,“ povedal. „Potom sa tejto najnovšej skupine podarilo dostať sa tam dole, takže už nie sú absolútne žiadne pochybnosti.“

Cox povedal, že USS Ommaney Bay bola jednou z mnohých menších lietadlových lodí, ktoré Spojené štáty postavili. Mala približne 800-člennú posádku a prepravovala 27 lietadiel.

K potopeniu došlo v čase, keď sa Spojené štáty snažili získať späť Filipíny od Japoncov a nepriateľ v núdzi čoraz častejšie používal samovražedné lietadlá.

Tri týždne pred potopením iný pilot kamikadze USS Ommaney Bay tesne minul. Vojnová fotografia zachytáva horiace nepriateľské lietadlo, ktoré preletelo ponad palubu.

V hlbinách Suluského mora

„Je to hrozné,“ povedal Cox. Lietadlo nieslo dve bomby.

„Jedna z nich prenikla cez letovú palubu a vybuchla v podpalubí, čím spustila sériu výbuchov medzi lietadlami s plnými nádržami benzínu v prednej tretine hangárovej paluby,“ píše velenie histórie na svojej webovej stránke. „Druhá bomba prešla hangárovou palubou, pretrhla požiarnu hadicu na druhej palube a explodovala pri pravoboku."

Niektorí členovia posádky v čase nárazu lietadla večerali špagety, napísal historik William T. Y'Blood vo svojej knihe z roku 1987 Malí obri: Eskortné lietadlové lode proti Japonsku.

Jedného námorníka vyhodilo cez palubu. „Lietadlo preletelo cez prednú časť otvoreného mostíka a tesne minulo kapitána Younga, jeho výkonného dôstojníka a leteckého dôstojníka, keď sa všetci prikrčili,“ napísal Y'Blood.

Young, ktorý bol tiež námorným pilotom, priletel do Pearl Harboru uprostred japonského útoku v roku 1941.

Kamikadze „preťal zadnú časť mostíka, rozdrvil signálny mostík a jeho personál a zrútil sa na letovú palubu“, napísal Y'Blood.

Výbuch po zasiahnutí útokom kamikadze v Suluskom mori pri Luzone počas operácie Lingayen, 4. januára 1945. (zdroj: Naval History and Heritage Command)

„Hangár bol v troskách,“ napísal. „Lietadlá ešte na noc nezbavili benzínu a stále niesli guľometnú muníciu. Niekoľko lietadiel bolo zničených... A horiaci benzín... striekal po celom hangári.“

„V priebehu niekoľkých sekúnd sa predná časť hangáru ocitla v plameňoch a munícia začala vybuchovať,“ spomínal.

Ostatné lode sa priblížili, aby pomohli hasiť požiare, ale museli sa stiahnuť, pretože horúčava bola príliš silná.

Okolo 17.45 začala posádka opúšťať loď. Young odchádzal ako posledný. Člny vyslané z iných lodí začali zbierať preživších.

O chvíľu neskôr, počas záchranárskych prác, „torpéda uložené v zadnej časti hangáru vybuchli s hromovým rachotom“, napísal Y'Blood. „Letová paluba sa zrútila... A trosky po výbuchu padali dolu.“ Zabili dvoch záchranárov v člnoch.

Po tom, čo všetkých preživších dopravili do bezpečia, admirál nariadil ochromenú loď potopiť. „Bolo rozhodnuté, že sa nedá zachrániť,“ povedal Cox. „A nechceli riskovať, že sa jej zmocnia Japonci. Počas vojny sa stalo viackrát, že sme torpédovali vlastné lode.“

Približne o ôsmej večer torpédoborec USS Burns vypálil jedno torpédo. „Nastal krátky záblesk, ktorý osvetlil blízke lode,“ napísal Y'Blood. „Potom sa Big O so syčaním a žblnkotom potopila do hlbín Suluského mora.“