Sánchez varoval Španielov pred nástupom extrému

Uskutočnila sa predvolebná debata úradujúceho premiéra s úhlavným súperom.

MADRID. Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez a konzervatívny opozičný líder Alberto Núňez Feijóo si v pondelok večer v televíznej debate pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 23. júla, ostro vymenili názory.

Išlo o jedinú predvolebnú debatu týchto dvoch hlavných kandidátov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.

Sánchez varoval pred nástupom extrému

Feijóo počas intenzívnej rozpravy tvrdil, že Sánchezovo pôsobenie vo vláde je sériou neúspechov. Sánchez vyzdvihol relatívne dobrú hospodársku situáciu krajiny napriek dôsledkom covidovej pandémie a vojnovému konfliktu na Ukrajine.

Debata dosiahla bod varu, keď prišla reč na menšie strany, od ktorých podpory by mohla závisieť Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) aj Feijóova Ľudová strana (PP).

Sánchez zaútočil na Feijóa s tým, že by mohol pravicovo-populistickej strane Vox pomôcť dostať sa do vlády. "Voľby vyhráme nielen preto, že robíme dobrú politiku, ale aj preto, že im Španieli nedovolia, aby spolu s Voxom viedli krajinu do tmavého tunela," povedal Sánchez.

Feijóo vytkol Sánchezovi spoluprácu so separatistami

Feijóo kontroval, že Sánchez od roku 2018 vládne s podporou separatistických strán z Katalánska a Baskicka, pričom v tom chce naďalej pokračovať. Podľa neho tak premiér znížil právne prekážky proti separatizmu.

"Ohrozujú jednotu národa," vyhlásil Feijóo a dodal, že Sánchez počíta aj s podporou baskickej strany EH Bildu, ktorá má vo svojich radoch bývalých členov rozpustenej teroristickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA).

Prieskumy naznačujú zmenu

Podľa prieskumov verejnej mienky PP pravdepodobne nahradí Sánchezovu vládnucu PSOE ako najsilnejšia sila, ale nebude mať absolútnu väčšinu. Na to, aby PP vytvorila vládnu väčšinu, by musela spolupracovať so stranou Vox, píše DPA.

Feijóo však nevylúčil spojenectvo s týmito pravicovými populistami, ak bude potrebovať ich hlasy.

Pondelkovú debatu sledovalo takmer šesť miliónov televíznych divákov, píšu španielske médiá.