Pobrežná stráž na juhu Grécka zachránila desiatky migrantov

Všetci sú v dobrom zdravotnom stave.

ATÉNY. Približne 120 migrantov zachránila grécka pobrežná stráž v noci na pondelok zo skalnatého pásu pobrežia na juhu Peloponézskeho polostrova, informuje

Štátny rozhlas v pondelok s odvolaním na pobrežnú stráž uviedol, že všetkých migrantov v dobrom zdravotnom stave dočasne ubytovali v škole v malom prístavnom meste Neapoli Voion.

Vlny vyniesli loď na skaly Mysu Maleas, kde podľa vyjadrenia pobrežnej stráže zostala uväznená na brehu. Loď vyrazila z tureckého pobrežia Egejského mora a smerovala do Talianska. Pašerácke gangy sa neustále snažia prevážať migrantov z Turecka do štátov Európskej únie, ako sú Cyprus, Taliansko či Grécko, poruchy motorov a preniknutie vody do zastaraných lodí však opakovane spôsobujú tragické nehody.

Jedna z takýchto nehôd sa odohrala 14. júna, keď sa 90 kilometrov západne od gréckeho pobrežia potopila preťažená rybárska loď. Na palube bolo vyše 750 ľudí, zachrániť sa podarilo 104 osôb. Z vody vylovili 82 tiel, viac ako 560 ľudí je naďalej nezvestných.