Konflikt v Sudáne by sa mohol zmeniť na totálnu občiansku vojnu

Generálny tajomník OSN vyjadril hlboké znepokojenie nad prebiehajúcou vojnou medzi ozbrojenými zložkami.

NEW YROK/CHARTÚM. Konfliktmi zmietaný Sudán je na pokraji "totálnej občianskej vojny", ktorá by mohla destabilizovať celý región. Vyhlásila to OSN. Urobila tak po nálete na mesto Umm Durmán, pri ktorom zahynulo 22 civilistov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sudánske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že nálet na rezidenčnú štvrť v Umm Durmáne si okrem obetí na životoch vyžiadal aj veľké množstvo zranených.

V polovici apríla vypukli v Sudáne ozbrojené strety medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Vyvolal ich dlhotrvajúci politický pat po vojenskom prevrate v roku 2021. Od vypuknutia konfliktu bolo vysídlených viac než dva milióny ľudí, ktorí utiekli na bezpečnejšie miesta v krajine aj mimo nej.

Boje si vyžiadali aj približne 3000 obetí na životoch. Tí, ktorí prežili, hovoria aj o vlne sexuálnych násilností a etnicky motivovaných vraždách. OSN varovala, že v sudánskom regióne Dárfúr by mohlo dochádzať aj k zločinom proti ľudskosti.

Generálny tajomník OSN António Guterres preto vyjadril "hlboké znepokojenie nad prebiehajúcou vojnou medzi ozbrojenými zložkami, ktoré Sudán priviedli na pokraj totálnej občianskej vojny".