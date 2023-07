Uvítať dospelosť tisíckami eur. V Španielsku majú plán proti sociálnej nerovnosti

Španielov čakajú 23. júla voľby.

MADRID, BRATISLAVA. Španieli môžu už čoskoro osláviť svoje osemnáste narodeniny 20-tisíc eurami od vlády. Ministerka práce Yolanda Díaz, ktorá má v júlových voľbách ambíciu stať sa prvou premiérkou Španielska, sa o to aspoň pokúša.

Peniaze majú podľa ministerky mladým ľuďom pomôcť zabezpečiť si dobrý život aj vtedy, keď nezdedili od rodičov majetok. "Ide nám o to, aby mladí ľudia mali budúcnosť bez toho, aby sa museli spoliehať na svoje priezviská alebo na rodinu, z ktorej pochádzajú," cituje ju britský denník The Guardian.

Plán "univerzálneho dedičstva" má však najmenej dve komplikácie - peniaze by mladí ľudia od vlády nedostali hneď a najnovšie prieskumy veľké šance ministerke na výhru nedávajú.

V článku sa dočítate aj: Ako ministerka potrebu univerzálneho dedičstva vysvetľuje,

kde na to plánuje zobrať peniaze a koľko by to stálo,

prečo nejde o nový koncept.

Právo na rovnaké príležitosti

Dvadsaťtisíc eur by mladí ľudia mohli použiť na tri veci - na štúdium, školenia alebo na podnikanie. Peniaze by však reálne uvideli až po dosiahnutí veku 23 rokov, dospelosťou by teda len "získali právo" na takúto finančnú podporu.